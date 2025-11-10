Η Κίνα χαλαρώνει τους περιορισμούς εξαγωγών στα chip της Nexperia

Η απόφαση αφορά μικροτσίπ για πολιτική χρήση και αναμένεται να ανακουφίσει προσωρινά την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, που αντιμετωπίζει ελλείψεις.

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχωρά σε εξαιρέσεις από τους περιορισμούς εξαγωγής μικροτσίπ της Nexperia για χρήση σε πολιτικές εφαρμογές, μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως απόπειρα αποκλιμάκωσης της έντασης γύρω από τη διαμάχη της με την Ολλανδία. Η είδηση ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας και έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ελλείψεις σε βασικά εξαρτήματα εξακολουθούν να επηρεάζουν την παραγωγή αυτοκινήτων διεθνώς.

Η Nexperia, με έδρα την Ολλανδία αλλά ιδιοκτησία της κινεζικής Wingtech, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές «βασικών» chip για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων, όπως μονάδες ABS, αισθητήρες και ελεγκτές κινητήρων. Όταν η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε στα τέλη Σεπτεμβρίου να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο της εταιρείας, επικαλούμενη λόγους «οικονομικής ασφάλειας» και φόβους για μεταφορά παραγωγής στην Κίνα, το Πεκίνο απάντησε διακόπτοντας τις εξαγωγές των ολοκληρωμένων chip που παράγονται σε κινεζικά εργοστάσια.

Στόχος η σταθεροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η απόφαση για εξαιρέσεις, που αφορά «πολιτική χρήση» χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, δείχνει ότι το Πεκίνο επιδιώκει να αποκαταστήσει μερικώς τη ροή εξαρτημάτων προς τους Ευρωπαίους και Ιάπωνες κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Volkswagen, η Nissan και άλλοι μεγάλοι προμηθευτές ηλεκτρονικών συστημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επανεκκινήσει, έπειτα από συντονισμό σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Κίνας, Ε.Ε. και Ιαπωνίας.

Παρά το θετικό μήνυμα, οι σχέσεις Κίνας–Ολλανδίας (και κατ’ επέκταση Κίνας–Ευρωπαϊκής Ένωσης) παραμένουν τεταμένες. Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να «ασκήσει επιρροή ώστε η Ολλανδία να διορθώσει τα λανθασμένα μέτρα που έχει λάβει», ενώ παράλληλα δήλωσε ότι η Κίνα «επιθυμεί να προστατεύσει τη σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού».

Τι σημαίνει για την αυτοκινητοβιομηχανία

Οι εξελίξεις γύρω από τη Nexperia αναδεικνύουν πόσο εύθραυστη παραμένει η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού σε ημιαγωγούς, ειδικά για την αυτοκινητοβιομηχανία που εξαρτάται από δεκάδες μικροεπεξεργαστές ανά όχημα. Οι διακοπές παραγωγής που είχαν προκαλέσει οι αρχικοί περιορισμοί οδήγησαν σε καθυστερήσεις παραδόσεων και σε αύξηση του κόστους για πολλούς προμηθευτές.

Αν και η κινεζική κίνηση θεωρείται προσωρινή ανακούφιση, η ουσία της σύγκρουσης -ποιος ελέγχει δηλαδή κρίσιμες τεχνολογίες- παραμένει άλυτη. Μέχρι να υπάρξει οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό και επιχειρησιακό καθεστώς της Nexperia, η αγορά θα συνεχίσει να κινείται σε καθεστώς αβεβαιότητας, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να προσπαθούν να διασφαλίσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.