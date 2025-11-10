Το καλύτερο αποτέλεσμα του Ιταλού στη Formula 1 –μέχρι το επόμενο– επετεύχθη κάνοντας εντυπωσιακή άμυνα απέναντι σε έναν τέσσερις φορές πρωταθλητή.

Στο Ιντερλάγκος ο Κίμι Αντονέλι πραγματοποίησε το καλύτερο αγωνιστικό τριήμερο στη Formula 1. O Ιταλός της Mercedes-AMG κατέκτησε τη 2η θέση τόσο στον Αγώνα Σπριντ όσο και στο Grand Prix της Κυριακής.

Για να πάρει αυτό το αποτέλεσμα ο Αντονέλι έπρεπε να αμυνθεί σκληρά από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν ταχύτερος και με πιο φρέσκα μαλακά ελαστικά.

Τυχερός που τερμάτισε

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του Grand Prix o Αντονέλι εστίασε σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν η ταχύτητα του Μαξ Φερστάπεν και η δεύτερη το γεγονός πως δεν εγκατέλειψε μετά την επαφή με τον Όσκαρ Πιάστρι.

«Δεν ξέρω από πού ήρθε ο Φερστάπεν για να είμαι ειλικρινής. Δεν το περίμενα. Για να είμαι ειλικρινής είμαι τυχερός που κατάφερα να συνεχίσω τον αγώνα μετά την επαφή με τον Όσκαρ. Ένιωθα περίεργα το μονοθέσιο. Έκανα έναν καλό αγώνα. Στο τέλος ήταν πολύ αγχωτικά τα πράγματα με τον Μαξ να έρχεται έχοντας πιο φρέσκα ελαστικά, όμως κατάφερα να τερματίσω 2ος», ανέφερε αρχικά.

📻 "Oh my god, man. That was stressful!"



A brilliant P2 for Kimi - his best ever result 👏👏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/bAHkl7qfuF November 9, 2025

Οι τελευταίοι γύροι ήταν αγχωτικοί

Ερωτώμενος για το πώς κατάφερε να πάρει τη 2η θέση ο Αντονέλι είπε:

«Βρήκα το ρυθμό μου στον αγώνα. Όταν άρχισε να πλησιάζει βελτίωσα το ρυθμό μου και πίεζα περισσότερο. Με αυτά τα μονοθέσια και τον ακάθαρτο αέρα είναι δύσκολο να ακολουθείς άλλον οδηγό. Οπότε προσπάθησα να το χρησιμοποιήσω υπέρ μου και αυτό απέδωσε», πρόσθεσε.

