Ο Ολλανδός πολυπρωταθλητής δεν θεωρεί πως έδωσε μάχη για το πρωτάθλημα στη φετινή σεζόν της Formula 1.

Ο Μαξ Φερστάπεν τόνισε ότι δεν θεωρεί πως έχασε τον τίτλο της Formula 1 το 2025, καθώς η Red Bull «ποτέ δεν είχε πραγματικά την ευκαιρία» να αμφισβητήσει την κυριαρχία της McLaren. Ο Ολλανδός πρωταθλητής τερμάτισε δύο μόλις βαθμούς πίσω από την κατάκτηση του πέμπτου συνεχόμενου τίτλου του στο Άμπου Ντάμπι, μετά από μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Η Red Bull Racing εκμεταλλεύτηκε τις αναβαθμίσεις της, την έλλειψη νέων εξαρτημάτων από τη McLaren, όπως επίσης και τα λάθη της βρετανικής ομάδας. Έτσι ο Ολλανδός πήγε στον τελευταίο αγώνα έχοντας μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο, όμως δεν έκανε τη μεγάλη ανατροπή.

Μία μάχη που δεν υπήρξε ποτέ

Μιλώντας στο Viaplay o Φερστάπεν ξεκαθάρισε πως ακόμα κι αν πήγε με ελπίδες στο Άμπου Ντάμπι, στο μυαλό του δεν υπήρξε μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών.

«Το βλέπω έτσι: Δεν χάσαμε πραγματικά, γιατί ποτέ δεν ήμασταν πραγματικά μέσα στη μάχη. Αν κοιτάξεις ολόκληρη τη σεζόν, ποτέ δεν είχαμε πραγματικά την ευκαιρία να ανταγωνιστούμε».

Μετά το Grand Prix της Ολλανδίας, ο Ολλανδός βρισκόταν 104 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Παρά την ανατροπή του, με έξι νίκες στους τελευταίους δέκα αγώνες, ο Λάντο Νόρις κατάφερε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Τα «δώρα» της σεζόν για τη Red Bull

Ο Φερστάπεν αναφέρθηκε επίσης στα γεγονότα που έδωσαν πλεονέκτημα στη Red Bull. Στην Αυστρία συγκρούστηκε στον πρώτο γύρο με τον rookie Κίμι Αντονέλι, ενώ στη Βαρκελώνη προκάλεσε ο ίδιος το ατύχημα με τον Τζορτζ Ράσελ, λαμβάνοντας ποινή 10 δευτερολέπτων. Παρά τις παραπάνω περιπέτειες, δεν θεωρεί πως αυτά καθόρισαν την απώλεια του τίτλου.

«Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ποτέ δεν ήμασταν στην κορυφή. Επίσης εμείς πήραμε πολλά «δώρα. Το πρωτάθλημα δεν χάθηκε στη Βαρκελώνη. Υπήρχαν ευκαιρίες σε άλλους αγώνες να ανταγωνιστούμε. Στο τέλος, δεν έχει σημασία αν είναι ένας βαθμός ή είκοσι. Το να μην κερδίσεις είναι να μην κερδίσεις. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο».

