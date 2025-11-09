Ακόμα μία νίκη «χρυσάφι» για τον Βρετανό, ο οποίος είναι πλέον το φαβορί για το πρωτάθλημα της Formula 1 μετά τον αγώνα στο Ιντερλάγκος.

Το τέλειο αγωνιστικό τριήμερο έκανε ο Λάντο Νόρις στο Grand Prix Βραζιλίας, καθώς κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα της Κυριακής. Ο Βρετανός ξεκίνησε από την pole position, δεν απειλήθηκε και κατάφερε να φύγει με 33 βαθμούς (σ.σ. 8 από το σπριντ και 25 από τον αγώνα) από το Σάο Πάουλο.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι άκρως σημαντικό καθώς αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι.

Η σκληρή δουλειά αποδίδει καρπούς

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νόρις στις πρώτες του δηλώσεις εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος. Παρά το γεγονός πως δεν απειλήθηκε από τον 2ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, o Βρετανός παραδέχθηκε πως ο αγώνας του ήταν δύσκολος.

«Δούλεψα σκληρά για τη νίκη. Πίεζα στο όριο. Ήταν ένας φοβερός αγώνας, είναι πολύ ωραία να κερδίζεις στη Βραζιλία. Είναι μια φοβερή πίστα, με φοβερούς οπαδούς. Ήταν ένα τέλειο αγωνιστικό τριήμερο», είπε.

Ο Νόρις δεν ακούει τους… haters

Ερωτώμενος σχετικά με το πώς κατάφερε να βρει τη φόρμα της ζωής του στους τελευταίους αγώνες, ο Βρετανός ανέφερε:

«Απλά αγνοείς όσους λένε βλακείες για εσένα», είπε γελώντας και συνέχισε: «Επικεντρώνομαι στον εαυτό μου. Η McLaren έκανε τρομερή δουλειά, μου έδωσε ένα φοβερό μονοθέσιο. Πιέζουμε συνεχώς, κάθε τριήμερο κι εγώ εκτός των αγώνων κάνω το ίδιο. Η επιβράβευση για τη δουλειά σου δεν έρχεται εύκολα. Για να είμαι ειλικρινής δεν πιστεύω πως ήμασταν η ταχύτερη ομάδα σήμερα. Χαίρομαι που πήρα τη νίκη.