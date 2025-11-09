F1 - Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων
Τρεις αγώνες απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος της Formula 1, με ένα Grand Prix να περιλαμβάνει και Σπριντ.
Καθοριστικό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος οδηγών της Formula 1 ίσως αποδειχθεί το αποτέλεσμα του Grand Prix Βραζιλίας. O Λάντο Νόρις κέρδισε πανάξια και σε συνδυασμό με την 3η θέση του Μαξ Φερστάπεν και την 5η του Όσκαρ Πιάστρι έχει ξεκάθαρο βαθμολογικό προβάδισμα.
Μετά από διακοπή μίας εβδομάδας, η σεζόν θα συνεχιστεί το τριήμερο 21-23 Νοεμβρίου με το Grand Prix του Λας Βέγκας, εκεί όπου πέρυσι ο Μαξ Φερστάπεν σφράγισε τον 4ο παγκόσμιο τίτλο του.
Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων μέχρι το τέλος της σεζόν
GP Λας Βέγκας
21-23 Νοεμβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 06:00
GP Κατάρ*
28-30 Νοεμβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 18:00
GP Άμπου Ντάμπι
5-7 Δεκεμβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00
*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ
@Photo credits: Getty Images/Red Bull Content Pool