Τρεις αγώνες απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος της Formula 1, με ένα Grand Prix να περιλαμβάνει και Σπριντ.

Καθοριστικό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος οδηγών της Formula 1 ίσως αποδειχθεί το αποτέλεσμα του Grand Prix Βραζιλίας. O Λάντο Νόρις κέρδισε πανάξια και σε συνδυασμό με την 3η θέση του Μαξ Φερστάπεν και την 5η του Όσκαρ Πιάστρι έχει ξεκάθαρο βαθμολογικό προβάδισμα.

Μετά από διακοπή μίας εβδομάδας, η σεζόν θα συνεχιστεί το τριήμερο 21-23 Νοεμβρίου με το Grand Prix του Λας Βέγκας, εκεί όπου πέρυσι ο Μαξ Φερστάπεν σφράγισε τον 4ο παγκόσμιο τίτλο του.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων μέχρι το τέλος της σεζόν

GP Λας Βέγκας

21-23 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 06:00

GP Κατάρ*

28-30 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 18:00

GP Άμπου Ντάμπι

5-7 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ