Ευθεία επίθεση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή λόγω των αποφάσεων που προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις στον αγώνα του Μεξικού.

Ο Λιούις Χάμιλτον εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της FIA, κατηγορώντας τη για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας, μετά την ποινή που του επιβλήθηκε στο Grand Prix Μεξικού. Ο Βρετανός τόνισε ότι οι αποφάσεις των αγωνοδικών έχουν τη δύναμη να καθορίσουν όχι μόνο αγώνες, αλλά ολόκληρες καριέρες και πρωταθλήματα, όπως έγινε στο παρελθόν.

Ο οδηγός της Ferrari τιμωρήθηκε με 10 δευτερόλεπτα ποινή έπειτα από μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν στον 6ο γύρο του αγώνα, όταν μπλόκαρε τα φρένα του στη στροφή 4, βγήκε εκτός πίστας και επανήλθε κόβοντας το γρασίδι. Η απόφαση αυτή τον έριξε από τη μάχη για το βάθρο στην 8η θέση.

You agree with me, Normally Max Verstappen should have a penalty pic.twitter.com/TqHn3TXRap — Lewis Hamilton our champion (@lhourchampion) October 27, 2025

Καμία εξήγηση από την FIA

Μιλώντας ενόψει του Grand Prix Βραζιλίας, ο Χάμιλτον αποκάλυψε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη εξήγηση από τη FIA, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, ενισχύει την αίσθηση αδιαφάνειας γύρω από τις αποφάσεις των αγωνοδικών.

«Όχι ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια, και νομίζω πως αυτό είναι μεγάλο μέρος του προβλήματος. Χρειάζεται διαφάνεια και λογοδοσία. Αντιθέτως, οι αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονται μυστικά, στο παρασκήνιο», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν του δόθηκαν διευκρινίσεις από την FIA.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής πιστεύει ότι η κατάσταση αυτή βλάπτει συνολικά το άθλημα: «Είναι κάτι που πρέπει σίγουρα να αντιμετωπιστεί, αν και μάλλον πρέπει να γίνει εσωτερικά. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούν το βάρος των αποφάσεών τους. Επηρεάζουν καριέρες, μπορούν να καθορίσουν αποτελέσματα και πρωταθλήματα, όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Χρειάζεται δουλειά σε αυτό το κομμάτι».

Maintaining focus 👊 pic.twitter.com/xSEYiAbB7Q — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 7, 2025

Παράπονα για την πίστα του Μεξικού

Την απογοήτευσή του για την επιβολή των ποινών και τη χάραξη της πίστας στο Μεξικό εξέφρασε και ο Τζορτζ Ράσελ, πρώην teammate του Χάμιλτον στη Mercedes, ο οποίος συμμερίστηκε πλήρως τις ανησυχίες του συμπατριώτη του.

«Ειλικρινά εξεπλάγην που κάποιοι οδηγοί δεν πήραν ποινή. Στη Μόντσα, αν κόψεις το σικέιν, πρέπει να περάσεις ανάμεσα από τα εμπόδια και χάνεις χρόνο. Στο Μεξικό δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εκτός αν γεμίσουν εκείνη την περιοχή με χαλίκι, δεν υπάρχει λύση. Προσωπικά, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η στροφή, δεν ευνοεί το καθαρό racing».

