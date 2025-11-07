Σαν Σήμερα: Ο Σένα κέρδισε για τελευταία φορά στην F1 (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

H νέα μέρα αρχίζει με «βουτιά» στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας. Τρεις πολύ σημαντικοί αγώνες της Formula 1 περιλαμβάνονται στο σημερινό μας πρόγραμμα, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές πίστες και δεκαετίες. Στο MotoGP θα μάθουμε για τον τελικό του 2010 στη Βαλένθια, ενώ η σεζόν του WRC για το 1999 ολοκληρώνεται με έναν «Ιπτάμενο Φινλανδό» να παίρνει τον τίτλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1993, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα πήρε την 41η και τελευταία του νίκη στην F1, κερδίζοντας το Grand Prix Αυστραλίας με τη McLaren. Ο μεγάλος ανταγωνιστής του, Αλέν Προστ, τερμάτισε δεύτερος με τη Williams, στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του. Την καριέρα του έκλεισε επίσης και ο Ρικάρντο Πατρέζε, ο οποίος μέχρι το 2008 κατείχε το ρεκόρ για τις περισσότερες εκκινήσεις σε αγώνες της F1, με 253.

Σαν σήμερα το 1999, ο Τόμι Μάκινεν τερμάτισε τρίτος στο Ραλλυ Αυστραλίας κι εξασφάλισε τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο του στο WRC. Νικητής ήταν ο οδηγός της Subaru, Ρίτσαρντ Μπερνς, ο οποίος επικράτησε για 11 δευτερόλεπτα του Ισπανού Κάρλος Σάινθ Sr.

Σαν σήμερα το 2010, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κέρδισε το Grand Prix Βραζιλίας και πήρε την ένατη νίκη της καριέρας του στην F1 κι έμεινε ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Στον αγώνα, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Williams εκκίνησε από την pole position, τη μοναδική έως τώρα στην καριέρα του. Έχασε θέσεις νωρίς στον αγώνα, με τη μάχη για τη νίκη να είναι μεταξύ των δύο οδηγών της Red Bull Racing.

Σαν σήμερα το 2010, ο Χόρχε Λορένθο κέρδισε το Grand Prix της Βαλένθια για το MotoGP, στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο. Δεύτερος τερμάτισε ο Κέισι Στόνερ, στον τελευταίο του αγώνα με την Ducati. Τη θέση του στην ιταλική ομάδα πήρε ο Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση.

Σαν Σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μεξικού για το πρωτάθλημα της Formula 1. Οι οδηγοί της Mercedes, Βάλτερι Μπότας και Λιούις Χάμιλτον είχαν «κλειδώσει» την πρώτη σειρά της εκκίνησης, όμως είχαν λογαριάσει δίχως τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός έκανε μια εξαιρετική εκκίνηση από την 3η θέση, πήρε slipstream από τον Μπότας, βγήκε από την εξωτερική, πάτησε πολύ αργά το φρένο κι έστριψε πρώτος. Για τον υπόλοιπο αγώνα δεν απειλήθηκε και έφτασε στη νίκη που αποδείχθηκε πολύ σημαντική στην οικονομία του πρωταθλήματος. Ο Χάμιλτον τερμάτισε στη δεύτερη θέση, αντιστεκόμενος της πίεσης που του άσκησε ο τρίτος Σέρχιο Πέρεζ.

Φωτογραφίες: SennaArchive/X