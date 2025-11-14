Η Mercedes ετοιμάζει «ηλιακή μπογιά» για αυτοκίνητα που φορτίζουν μόνα τους (vid)

Η νέα τεχνολογία υπόσχεται αυτονομία έως 12.000 km τον χρόνο, χωρίς πρίζα και χωρίς σπάνιες γαίες.

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε ότι εργάζεται πάνω σε μια νέα γενιά φωτοβολταϊκών επιστρώσεων που μετατρέπουν ολόκληρη την επιφάνεια του αμαξώματος σε ενεργειακό συλλέκτη. Πρόκειται για μια καινοτομία που οι Γερμανοί μηχανικοί ονομάζουν «solar paint» - μια επικάλυψη πάχους μόλις 5 μικρομέτρων, δηλαδή πολύ λεπτότερη από μια ανθρώπινη τρίχα, που λειτουργεί σαν ενεργό στρώμα παραγωγής ρεύματος. Με απόδοση 20%, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε, σε ιδανικές συνθήκες, να προσφέρει μέχρι και 12.000 χιλιόμετρα ετήσιας αυτονομίας για ένα μεσαίο SUV.

Καθαρή ενέργεια, καθαρή πρώτη ύλη

Η «ηλιακή μπογιά» δεν χρησιμοποιεί σπάνιες γαίες ή πυρίτιο. Βασίζεται αποκλειστικά σε μη τοξικά και ανακυκλώσιμα υλικά, μειώνοντας δραστικά το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με τα συμβατικά φωτοβολταϊκά πάνελ. Επιπλέον, το ενεργό στρώμα παραμένει μόνιμα ενεργό, συλλέγοντας ενέργεια ακόμα και όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να τροφοδοτεί είτε τα συστήματα του οχήματος είτε να αποθηκεύεται στην μπαταρία υψηλής τάσης.

Η Mercedes αναφέρει ότι ένας οδηγός στην περιοχή της Στουτγκάρδης θα μπορούσε να καλύπτει έως και το 60% των ετήσιων μετακινήσεών του αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, ενώ σε ηλιόλουστες περιοχές όπως το Λος Άντζελες, η θεωρητική αυτάρκεια θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και στο 100%. Η νέα τεχνολογία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο έρευνας, αλλά δείχνει έναν δρόμο προς την ενεργειακή ανεξαρτησία των ηλεκτρικών οχημάτων, μειώνοντας την ανάγκη για φόρτιση και αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ηλεκτροκίνηση.