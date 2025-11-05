Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τη Βραζιλία και την πίστα του Ιντερλάγκος.

Μόλις τέσσερις αγώνες απομένουν για την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1. Η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ετοιμάζεται για το Grand Prix Βραζιλίας το τριήμερο 7-9 Νοεμβρίου στην πίστα του Ιντερλάγκος στο Σάο Πάολο.

Πρόκειται για τον 21ο αγώνα του 2025, με τη μάχη για το πρωτάθλημα να έχει ενταθεί, ενώ και ο καιρός αναμένεται να παίξει το δικό του ρόλο. Στο GP του Σάο Πάολο θα πραγματοποιηθεί επίσης ο πέμπτος από τους έξι Αγώνες Σπριντ της σεζόν. Αυτό σημαίνει πως οι ομάδες έχουν μόλις μία περίοδο δοκιμών μπροστά τους ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα.

IT'S RACE WEEK IN SAO PAULO!! 🇧🇷💨



Who here is excited for us to go racing in Brazil? 🙌#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/sYfkMe0HYz — Formula 1 (@F1) November 3, 2025

Γνωρίστε την πίστα

Το πρώτο Grand Prix Βραζιλίας πραγματοποιήθηκε το 1973, με μόλις δύο πίστες να έχουν φιλοξενήσει αγώνα της F1, με τη δεύτερη να είναι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το Ιντερλάγκος επέστρεψε στο πρόγραμμα το 1990 στη σημερινή του μορφή. Έχει μήκος 4.309 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές. O Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 24 γύρους. Την Κυριακή στο GP οι οδηγοί θα καλύψουν 71 γύρους.

Νικητής το 2024 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Τις περισσότερες νίκες στο GP Βραζιλίας τις έχει ο Αλέν Προστ με 6 στο σύνολο. Το ρεκόρ πίστας ανήκει στον Βάλτερι Μπότας από το 2018 με το 1:10,540.

A title-clinching Grand Prix to remember! 😮‍💨



Against all the early-race odds, Sebastian Vettel secured his third Drivers' Championship in 2012 at Interlagos 👏🇧🇷#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/FkwiGvFyUN November 3, 2025

Μάχη τίτλου για τρεις

Στο Grand Prix Μεξικού είδαμε αλλαγή στις ισορροπίες στη μάχη του τίτλου. Ο Λάντο Νόρις κέρδισε τον αγώνα με άνεση και πήρε προβάδισμα στη βαθμολογία. Η διαφορά του με τον Όσκαρ Πιάστρι είναι μόλις 1 βαθμό, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν υπολείπεται 36 του Βρετανού.

Το Ιντερλάγκος είναι μια πίστα με ιδιαιτερότητες και αναμένεται τόσο η MCL39 όσο και η RB21 να βολευτούν στη διαδρομή, κάτι που σημαίνει πως περιμένουμε ωραίες μάχες όλο το τριήμερο.

Our 2025 race winners so far... ✨



Who will join this list for the final four rounds? 🤔#F1 pic.twitter.com/7Ph3tRg1rl October 30, 2025

Τα ελαστικά του αγώνα

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Ιντερλάγκος. Πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες σε σχέση με το 2024 και μένει να δούμε αν θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τις στρατηγικές.

Η τηλεοπτική μετάδοση

To GP ΗΠΑ θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 21ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα τέσσερα LIVE στις κατατακτήριες σπριντ, κατατακτήριες δοκιμές, στον Αγώνα Σπριντ και στο GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Βραζιλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

16:30-17:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

20:30-21:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE 20:15)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

16:00-17:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE 15:40)

20:00-21:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 19:40)

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

19:00 – Αγώνας (LIVE 18:30)

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.