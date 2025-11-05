Ένα από τα πιο εμβληματικά μονοθέσια του θρύλου της Formula 1 θα βγει στο… σφυρί και αναμένεται να πουληθεί για ένα υπέρογκο ποσό.

Ένα από τα πιο ιστορικά μονοθέσια στην ιστορία της Formula 1, το McLaren MP4/6 του Άιρτον Σένα, βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο RM Sotheby’s. Πρόκειται για το αυτοκίνητο με το οποίο ο Βραζιλιάνος θρύλος κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1991, το οποίο ήταν το τελευταίο της καριέρας του.

Όμως δεν είναι ο μοναδικός λόγος που έχει τόσο μεγάλη ιστορική σημασία. Με το μονοθέσιο αυτό ο Σένα πήρε τη συγκλονιστική πρώτη του νίκη εντός έδρας στο GP Βραζιλίας, σε μια εμφάνιση που έμεινε στην ιστορία για το πάθος και τη σωματική του εξάντληση.

Η ιστορία του αγώνα από τα «μάτια» του Σένα

Μετά τον αγώνα στο Ίντερλάγκος, ο Σένα περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στους τελευταίους γύρους, όταν το κιβώτιο ταχυτήτων του McLaren είχε μείνει ουσιαστικά «κολλημένο» στην έκτη:

«Στους τελευταίους γύρους έπρεπε να αφήσω το αυτοκίνητο στην τελευταία σχέση του κιβωτίου. Η βροχή δεν με βοήθησε καθόλου και ήλπιζα να σταματήσουν τον αγώνα. Στις αργές στροφές έπιανα μόλις 2000 στροφές και ο κινητήρας πήγαινε να σβήσει. Στις γρήγορες στροφές το μονοθέσιο δεν έστριβε, ήθελε να πάει ευθεία. Είδα τον Ρικάρντο Πατρέζε να πλησιάζει και δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά ένιωθα ότι έπρεπε να κερδίσω εδώ, στη Βραζιλία. Έσπρωξα το μονοθέσιο μέχρι τέλους, παρά τη βροχή, αλλά οι μυϊκοί μου σπασμοί έγιναν αφόρητοι. Εν μέρει έφταιγε η ζώνη ασφαλείας που ήταν πολύ σφιχτή, αλλά κυρίως η συγκίνηση. Όταν τερμάτισα, δεν είχα μείνει με τίποτα. Ο Θεός μού έδωσε αυτόν τον αγώνα».

Ένα αριστούργημα μηχανολογίας με τιμή στα... ουράνια

Το MP4/6 σχεδιάστηκε από τον Νιλ Ότλι υπό την τεχνική καθοδήγηση του Γκόρντον Μάρεϊ και αποτέλεσε το τελευταίο μονοθέσιο πρωταθλητής με χειροκίνητο κιβώτιο στη Formula 1.

Διέθετε V12 κινητήρα 3,5 λίτρων της Honda, απόδοσης 720 ίππων στις 13.800 σ.α.λ., συνδυασμένο με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο και μονοκόκ πλαίσιο από ανθρακονήματα — τεχνολογία αιχμής για την εποχή.

Η McLaren διατήρησε το συγκεκριμένο σασί για σχεδόν τρεις δεκαετίες, πριν το επαναφέρει σε αγωνιστική κατάσταση μέσω του προγράμματος McLaren Heritage και το πουλήσει το 2020. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης που κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δεν πρόκειται απλά για ένα μονοθέσιο, αλλά για ένα κειμήλιο της Formula 1.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.

