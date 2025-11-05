Σαν Σήμερα: Η μάχη για τον τίτλο της F1 του 1989 πήρε νέα τροπή (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Σύντομη αλλά άκρως περιεκτική η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αρχικά θα μάθουμε για έναν εκ των πρώτων οδηγών στην ιστορία της Formula 1 και για έναν αγώνα που κατέληξε σε… ναυμαχία. Μάλιστα, λίγο έλλειψε να κρίνει τον τίτλο εκείνης της σεζόν.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 5/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1905, γεννήθηκε ο Γάλλος οδηγός αγώνων, Λουί Ροζιέ. Υπήρξε μια σταθερή παρουσία στους αγώνες της Formula 1 κατά τη δεκαετία του ‘50. Αγωνίστηκε σε 38 Grand Prix έως το 1956, με τη δική του ομάδα, οδηγώντας πελατειακά αγωνιστικά αυτοκίνητα των Talbot, Ferrari και Maserati. Μέσα σε αυτό το διάστημα κατέκτησε δύο βάθρα. Επίσης, το 1950 νίκησε στις 24 Ώρες Λε Μαν με μια Talbot Lago Grand Sport T26, την οποία μοιράστηκε με τον γιο του, Ζαν-Λουί.

Σαν σήμερα το 1989, ο Τιερί Μπουτσέν πήρε τη δεύτερη νίκη του στην F1 κερδίζοντας το Grand Prix Αυστραλίας. Ο Βέλγος οδηγός της Williams διαχειρίστηκε εξαιρετικά τις βρόχινες συνθήκες στην πίστα της Αδελαϊδας και άφησε σχεδόν 30 δευτερόλεπτα πίσω του τον Αλεσάντρο Νανίνι της Benetton. Ο έτερος οδηγός της Williams, Ρικάρντο Πατρέζε, έκλεισε το βάθρο. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας στην F1 για τους βετεράνους Ρενέ Αρνού και Έντι Τσίβερ.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Αλέν Προστ, αποφάσισε να μην πάρει μέρος λόγω των καιρικών συνθηκών στη δεύτερη εκκίνηση του αγώνα. O Άιρτον Σένα μπορούσε να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής αν κέρδιζε την έφεση που έκανε για τον αποκλεισμό του στον αγώνα της Ιαπωνίας. Ωστόσο ο Βραζιλιάνος ενεπλάκη σε ατύχημα με τον Μάρτιν Μπραντλ και τέθηκε εκτός μάχης.

