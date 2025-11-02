Σαν Σήμερα: Το πιο δραματικό φινάλε στην ιστορία της F1 (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και στα γεγονότα. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Πέρασαν κιόλας 17 χρόνια από εκείνον τον απίστευτο τελικό της Formula 1 στη Βραζιλία. Η μέρα που ο τίτλος κρίθηκε στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου, του τελευταίου αγώνα της σεζόν. Επιπλέον ένας πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής έχει γενέθλια ενώ ένας πολυπρωταθλητής πήρε μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια κατάκτησης ενός ακόμη τίτλου.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1946, γεννήθηκε ο Αυστραλός πρώην πρωταθλητής της F1, Άλαν Τζόουνς. Έκανε το ντεμπούτο του στην κορωνίδα των μηχανοκίνητων σπορ το 1975 και αγωνίστηκε συνολικά σε 116 Grand Prix με τις ομάδες των Hesketh, Hill, Surtees, Shadow, Williams, Arrows και Haas-Lola. Από τους αγώνες αυτούς κέρδισε 12 φορές – μία φορά με τη Shadow και 11 με τη Williams. Μάλιστα, το 1980 οδήγησε την τελευταία στον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο, ξεκινώντας μια λαμπρή ιστορία για την ομάδα αυτή.

Σαν σήμερα το 2008, ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο στην F1 με άκρως δραματικό τρόπο. Ο Βρετανός πήρε την πέμπτη θέση στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου του τελευταίου αγώνα της σεζόν, το Grand Prix Βραζιλίας, ώστε να κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Ο Τίμο Γκλοκ ρίσκαρε κι έμεινε με σλικ ελαστικά στην πίστα ενόσω έβρεχε, με τον ρυθμό του έτσι να μην του επιτρέπει να κρατηθεί. Ο Χάμιλτον το εκμεταλλεύτηκε και τον προσπέρασε, ωστόσο από την κίνησή του, ο Γερμανός κέρδισε συνολικά δύο θέσεις στην κατάταξη. Ο τοπικός ήρωας, Φελίπε Μάσα, πήρε τη νίκη στο Ιντερλάγος και κρατούσε τον τίτλο στα χέρια του. Όμως εν τέλει ο Χάμιλτον λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χάλασε το πάρτι των Βραζιλιάνων οι οποίοι είχαν ήδη ξεκινήσει να πανηγυρίζουν, όπως και στο γκαράζ της Ferrari. O αγώνας αυτός έχει μείνει και θα μείνει στην ιστορία ως ο πιο δραματικός τελικός στην ιστορία του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ.

Σαν σήμερα το 2014, ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε το Grand Prix ΗΠΑ με τη Mercedes και έγινε ο πολυνίκης Βρετανός στην F1, με 32 νίκες. Ο teammate του, Νίκο Ρόζμπεργκ εκκίνησε από την pole position και ηγήθηκε το πρώτο σκέλος του αγώνα. Μετά την αλλαγή ελαστικών τους, ο Χάμιλτον πίεσε κι εν τέλει πήρε την πρωτοπορία στον γύρο 24 από τους 56 και έβαλε πλώρη για τη δέκατη νίκη του στη σεζόν. Έτσι επέκτεινε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα με δύο αγώνες για το τέλος της σεζόν. Στο αγωνιστικό τριήμερο μόλις 18 μονοθέσια πήραν μέρος, καθώς οι μικρές ομάδες των Marussia και Caterham είχαν μπει σε καθεστώς διαχείρισης εξαιτίας πολλών οικονομικών προβλημάτων και δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

Φωτογραφίες: sportingblog23/X