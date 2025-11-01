Ο Τότο Βολφ της Mercedes-AMG F1 επιτίθεται ξανά στον Μάικλ Μάσι για το Άμπου Ντάμπι 2021, λέγοντας πως «ένας τρελός κατέστρεψε τον τίτλο του Χάμιλτον».

Παρά τα τέσσερα χρόνια που έχουν περάσει από το αμφιλεγόμενο φινάλε του 2021 στο Άμπου Ντάμπι, ο Τότο Βολφ εξακολουθεί να μην έχει ξεπεράσει τον τρόπο με τον οποίο ο Λιούις Χάμιλτον έχασε το όγδοο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μέσα σε έναν γύρο.

Σε συνέντευξή του στην Telegraph, ο επικεφαλής της Mercedes εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του τότε Διευθυντή Αγώνων της FIA, Μάικλ Μάσι. Ο Αυστριακός τον κατηγόρησε ευθέως ότι «κατέστρεψε την ευκαιρία του κορυφαίου οδηγού όλων των εποχών να γράψει νέα ιστορία».

Η επίθεση του Βολφ

Ερωτώμενος σχετικά με τον αγώνα στο Άμπου Ντάμπι πίσω στο 2021, ο Βολφ ανέφερε: «Δεν έχω ξαναβιώσει τέτοια απώλεια ελέγχου μιας κατάστασης από τότε που ήμουν παιδί. Υπήρξε ένας τρελός που κατάφερε ουσιαστικά να καταστρέψει το ρεκόρ του σπουδαιότερου πρωταθλητή όλων των εποχών».

Στην ίδια συνέντευξη συμμετείχε και η Σούζι Βολφ, σύζυγος του Τότο και πρώην οδηγός αγώνων, η οποία προωθεί το νέο της βιβλίο “Driven”. Η ίδια θυμήθηκε με έντονα συναισθήματα εκείνη τη νύχτα:

«Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που είχε γίνει. Το ότι η απόφαση ενός ανθρώπου, να ερμηνεύσει τους κανονισμούς με τρόπο που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά, μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο αποτέλεσμα, με σημάδεψε για πολύ καιρό».

Η Σούζι Βολφ τόνισε πως δεν κρατά καμία κακία προς τον Verstappen, τον οποίο θεωρεί άξιο πρωταθλητή, αλλά στάθηκε στον τρόπο που συνέβη όλο αυτό:

«Ήμουν πολύ αναστατωμένη εκείνο το βράδυ, όχι επειδή κέρδισε ο Μαξ. Ήταν ο τρόπος που έγινε. Ο Λιούις ήταν ο καλύτερος οδηγός εκείνη την ημέρα, κέρδιζε δίκαια τον αγώνα».

Το χαοτικό φινάλε του 2021

Το τελευταίο Grand Prix της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι έμελλε να κρίνει τον τίτλο ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και τον Μαξ Φερστάπεν, μετά από μία χρονιά γεμάτη εντυπωσιακές μάχες, εντάσεις, συγκρούσεις και δράμα.

Ο Χάμιλτον είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, φαινόταν έτοιμος να κατακτήσει τον πολυπόθητο όγδοο τίτλο, όμως όλα ανατράπηκαν όταν ο Νίκολας Λατίφι εγκατέλειψε στον 53ο γύρο, φέρνοντας στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Ακολούθησε η πλέον αμφιλεγόμενη απόφαση του Μάσι να επιτρέψει σε ορισμένα –και όχι σε όλα– τα αυτοκίνητα που είχαν δεχθεί γύρο να ξεπεράσουν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Αυτό άφησε τον Φερστάπεν, με φρέσκα ελαστικά, ακριβώς πίσω από τον Χάμιλτον, με έναν μόνο γύρο να απομένει.

Ο Ολλανδός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, πέρασε τον Χάμιλτον και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο, ενώ ο Βολφ ξέσπασε μέσω ασυρμάτου λέγοντας στον Μάσι πως «αυτό δεν είναι σωστό».

Η απάντηση του Μάσι, που έμεινε στην ιστορία, ήταν ψυχρή: «Αυτό ήταν αγώνας»

Η FIA παραδέχτηκε αργότερα πως επρόκειτο για «ανθρώπινο λάθος» αυτό που έγινε στο Άμπου Ντάμπι, καθώς ο Μάσι παρενέβη κανονισμούς της Formula 1. Λίγο αργότερα απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του.

Παρά τη δήλωση της FIA περί «ανθρώπινου λάθους» και την αντικατάσταση του Μάσι, το Άμπου Ντάμπι 2021 εξακολουθεί να αποτελεί το πιο αμφιλεγόμενο φινάλε στην ιστορία της Formula 1.

