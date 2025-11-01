Ο Βρετανός μιλάει για το πώς ξεπέρασε ορισμένες δυσκολίες εντός της σεζόν για να μπορέσει να επανέλθει στην κορυφή της βαθμολογίας της Formula 1 με τέσσερα Grand Prix για το φινάλε.

Ο Λάντο Νόρις αποκάλυψε ένα απρόσμενο μυστικό πίσω από την εντυπωσιακή του φόρμα στη Formula 1 που διανύει αυτή τη στιγμή. Ο Βρετανός δεν έκανε κάποιο μαγικό, καθώς η αλλαγή στην απόδοσή του οφείλεται σε μία και μόνο ρύθμιση.

Μετά τη θριαμβευτική του νίκη στο Grand Prix Μεξικού, ο Βρετανός πιλότος επανήλθε στην κορυφή της βαθμολογίας, ξεπερνώντας τον teammate του Όσκαρ Πιάστρι για μόλις έναν βαθμό, με τέσσερις αγώνες να απομένουν για τη λήξη της σεζόν.

Ένα απλό κόλπο

Μιλώντας στο Sky Sports F1, ο Νόρις αποκάλυψε ότι από το GP Μονακό έχει απενεργοποιήσει το «delta display» στην οθόνη του τιμονιού του. Πρόκειται για την ένδειξη που δείχνει σε πραγματικό χρόνο αν ο γύρος του είναι ταχύτερος ή πιο αργός από τον προηγούμενο.

«Δεν το έχω χρησιμοποιήσει από το Μονακό. Ποιος ξέρει αν θα με βοηθούσε ή αν θα με έκανε χειρότερο; Χωρίς το delta, απλώς πιέζω στο όριο σε κάθε στροφή, ανεξάρτητα από το πώς ξεκίνησε ο γύρος. Δεν έχω αναφορά χρόνου, οπότε το μόνο που με νοιάζει είναι να πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Ο οδηγός της McLaren παραδέχθηκε ότι το να μην κοιτάζει συνεχώς τα δεδομένα τον βοηθά να παραμένει συγκεντρωμένος στην οδήγηση: «Μερικές φορές κοιτούσα την οθόνη περισσότερο απ’ όσο έπρεπε και αυτό δεν είναι ποτέ καλό. Τώρα, όταν βλέπω τον τελικό χρόνο και είναι εξαιρετικός, είναι μια ευχάριστη έκπληξη».

The most podiums ever in a season for an McLaren F1 driver 🏆#McLaren pic.twitter.com/lwIKkwWqZ6 — McLaren (@McLarenF1) October 29, 2025

Ένα μονοθέσιο στα μέτρα του

Μετά τη μεγάλη νίκη του στο Μεξικό, ο Νόρις εξήγησε πώς μια σημαντική συζήτηση με τον μηχανικό του μετά το GP της Σιγκαπούρης αποτέλεσε το σημείο καμπής:

«Μετά τη Σιγκαπούρη, καθίσαμε για μισή ώρα και είπαμε: ‘Παιδιά, αυτό είναι το αυτοκίνητο που δεν θέλω. Έτσι δεν μπορούμε να κερδίσουμε άλλους αγώνες. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν πρόκειται να βελτιωθούμε. Στο Μεξικό, είχα επιτέλους κάτι πιο κοντά σ’ αυτό που χρειάζομαι. Και το αποτέλεσμα το είδατε. Είναι τόσο απλό».

Ο Νόρις τόνισε ότι η MCL39 μπορεί να είναι απίστευτα γρήγορη, αλλά απαιτεί να βρεθεί το σωστό set-up με το μονοθέσιό του: «Το μονοθέσιο είναι πολύ γρήγορο αλλά δύσκολο να το καταλάβεις. Όταν όμως το φέρεις στη σωστή ισορροπία, δουλεύει τέλεια και εκεί είναι που μπορώ να αποδώσω στο 100%».



Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.

