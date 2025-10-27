Ο Βρετανός ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος με την ποινή που δέχθηκε ενώ άλλοι οδηγοί όχι στον αγώνα της Formula 1 στο Μεξικό, παρά το γεγονός πως έκαναν ανάλογα παραπτώματα.

Ο Λιούις Χάμιλτον εξοργίστηκε με την ποινή των 10 δευτερολέπτων στο Grand Prix Μεξικού, υποστηρίζοντας πως αντιμετωπίστηκε άδικα σε σύγκριση με άλλους οδηγούς που έκοψαν στροφές χωρίς συνέπειες. O Βρετανός ήταν την 3η θέση του αγώνα και ως αποτέλεσμα έχασε 5 θέσεις από την ποινή.

Μετά τον αγώνα η απογοήτευση στο πρόσωπό του ήταν εμφανής, μιας και έχασε την ευκαιρία για το πρώτο του βάθρο με τη Ferrari.

Never stopping the charge forward ⚡ pic.twitter.com/o4saojRwo0 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 27, 2025

Ρίσκο δίχως συνέπειες

Μετά τον αγώνα, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έκρυψε την ενόχλησή του, υπονοώντας ότι η απόφαση των αγωνοδικών ήταν ασυνεπής σε σχέση με άλλους οδηγούς που είχαν παρόμοια περιστατικά:

«Ήταν σχεδόν το ίδιο με ό,τι έκαναν όλοι γύρω μου. Δεν είχε λογική. Έκανα εξαιρετική εκκίνηση, ήμουν δεύτερος στη στροφή 1, πέρασα καθαρά τις στροφές 1, 2 και 3, δεν βγήκα εκτός πίστας και μετά ήμουν 3ος. Άλλοι έκοψαν και κράτησαν τις θέσεις τους, χωρίς καμία ποινή. Ήταν τρελό. Με τον Φερστάπεν ήταν απλά μάχη ρόδα με ρόδα. Δεν έκανα κάτι υπερβολικό. Απλώς έκοψα τη στροφή, και μετά ήμουν ο μόνος που πήρε ποινή 10 δευτερολέπτων. Ήταν πραγματικά τρελό», είπε αρχικά.

Going four-wide into Turn 1! 😲



We head onboard with Norris, Leclerc, Hamilton, Russell and Verstappen for the frenetic race start 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/CkJIB0CZCe October 27, 2025

Δημόσια επίθεση στην FIA και τους αγωνοδίκες

Ερωτώμενος από το ισπανικό DAZN για το πώς ένιωσε με την ποινή που δέχθηκε, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε:

«Στο τέλος της ημέρας, νιώθω πραγματικά απογοητευμένος από τη διοίκηση του σπορ. Είναι... ξεκάθαρα δύο μέτρα και δύο σταθμά από τους αγωνοδίκες όπως μπορείτε να δείτε. Αλλά... τι να πω, έτσι είναι τα πράγματα. Προχωράω μπροστά και συνεχίζω να προσπαθώ», ανέφερε.

Ράσελ και Αλόνσο εξαπέλυσαν επίθεση κατά των αγωνοδικών

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζορτζ Ράσελ ρωτήθηκε για το συμβάν στην εκκίνηση, με τον Βρετανό να χρησιμοποιεί «σκληρή» γλώσσα: «Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς γίνεται τρεις οδηγοί να κόβουν την πίστα και να συνεχίζουν χωρίς καμία ποινή. Στη ζωή, αν μπορείς να ρισκάρεις τα πάντα χωρίς συνέπειες, θα το κάνεις. Αλλά στο τέλος, αυτοί που τιμωρούνται είναι εκείνοι που οδηγούν σωστά».

Ενοχλημένος με το τι συνέβη στην εκκίνηση ήταν και ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin: «Τώρα επιτρέπεται να κόβεις στις εκκινήσεις. Sήμερα η FIA προφανώς έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητο να επιστραφούν οι θέσεις, οπότε την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε κι εμείς να εκμεταλλευτούμε μια παρόμοια κατάσταση. Μερικά μονοθέσια απλώς πήγαν ευθεία στις στροφές 2 και 3 και μετά ξαναμπήκαν στην πίστα. Αυτό ήταν λίγο άδικο, θα έλεγα. Είναι η δεύτερη φορά στη σειρά που, στον πρώτο γύρο και την πρώτη στροφή, η FIA κάνει τα στραβά μάτια. Οπότε ναι, μάθημα ελήφθη».