Voge RR500S: Τα μικρά τετρακύλινδρα παίρνουν φωτιά (vid)

Η αναγέννηση των μικρού κυβισμού τετρακύλινδρων supersport είναι πλέον μια πραγματικότητα και η Voge μπαίνει στο χορό με μία μοτοσικλέτα που εντυπωσιάζει με τα τεχνικά της χαρακτηριστικά.

Από τον περασμένο Δεκέμβριο ξέραμε ότι η Loncin είχε καταθέσει έγκριση τύπου για μια ολοκαίνουργια supersport τετρακύλινδρη μοτοσυκλέτα 475cc μέσω της θυγατρικής της Voge. Στο μεταξύ, το εργοστάσιο είχε ήδη παρουσιάσει το μεσαίο τετρακύλινδρο supersport RR660S, το πρωτότυπο του οποίου είχα την ευκαιρία να οδηγήσω επί κινεζικού εδάφους πέρυσι την άνοιξη. Tόσο το 660 όσο και το νέο 500 δεν εισάγονται για την ώρα σε κάποια χώρα της Ευρώπης και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό σύντομα θα αλλάξει και τα σύνορα θα ανοίξουν να τα υποδεχθούν.

Τη δεκαετία του '90 σημάδεψαν τα ιαπωνικά τετρακύλινδρα 400cc, όπου Honda, Kawasaki, Suzuki και Yamaha ανταγωνιζόντουσαν σκληρά σε μια κατηγορία που έκλεινε το μάτι σε ποικίλους αναβάτες. Στις μέρες μας μόνο η φίρμα του Ακάσι διαθέτει κάτι αντίστοιχο στη γκάμα της, δίνοντας έτσι άπλετο χώρο να εισβάλουν οι κινέζοι κατασκευαστές, στην ουσία επαναφέροντας μια κατηγορία που είχε ξεχαστεί. Έτσι λοιπόν, CFMoto, QJMotor, Kove και πλέον Voge έρχoνται να γεμίσουν τους δρόμους με κλιπον.

Πολλή η δύναμη, ελεγχόμενος ο ήχος

Το νέο supersport μοντέλο της Voge έχει στην καρδιά του έναν ολοκαίνουργιο τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα 475cc με 2ΕΕΚ και τετραβάλβιδες κεφαλές, που αποδίδει 77 ίππους στις 12.500rpm με κόφτη στις 14.000, ενώ η μέγιστη ροπή των 47Nm έρχεται στις 11.000rpm. Παρότι τα νούμερα δείχνουν έναν κινητήρα που δουλεύει καλύτερα ψηλά, η Voge ισχυρίζεται ότι το 80% της ροπής είναι διαθέσιμο από τις 5.000rpm, κάνοντάς τον πιο εύχρηστο και σε χαμηλές στροφές. Η εταιρεία αναφέρει την ύπαρξη συστήματος Ram-Air, καθώς και μιας βαλβίδας στην εξαγωγή ονόματι V-Sonic, η λειτουργία της οποίας είναι ελεγχόμενη από ένα διακόπτη στο τιμόνι.

Ρόλος της όταν είναι ανοικτή δεν είναι άλλος από το να αφήνει το ουρλιαχτό του τετρακύλινδρου να πλανιέται στην ατμόσφαιρα, ενώ όταν είναι κλειστή να τον επαναφέρει στην τάξη. Η απόδοση του κινητήρα δεν επηρεάζεται, το μόνο που αλλάζει τελικά είναι ο ήχος. Η τελική ταχύτητα αναφέρεται επίσημα στα 219 χλμ./ώρα, κάτι που αυτόματα τοποθετεί τις επιδόσεις του RR500S στην κορυφή της κατηγορίας των μοτοσικλετών κάτω των 500cc. Σίγουρα το βάρος των 192 κιλών με γεμάτο ρεζερβουάρ και η μελετημένη αεροδυναμική παίζουν το ρόλο τους εδώ.

Δύο οι εκδόσεις

Ο κινητήρας περιλαμβάνει σφυρήλατο στρόφαλο και DLC επίστρωση σε κρίσιμα κινούμενα μέρη, κάτι που θυμίζει τεχνολογία αγωνιστικών προδιαγραφών. Το πλαίσιο είναι ατσάλινο σωληνωτό, ενώ συνεργάζεται με ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο δημιουργώντας ένα σύνολο με κατανομή βάρους στο ιδανικό 50:50. Οι αναρτήσεις αποτελούνται από ανεστραμμένο πιρούνι μπροστά και κεντρικά τοποθετημένο μονοσόκ αμορτισέρ πίσω, ενώ το φρενάρισμα αναλαμβάνουν δύο δίσκοι με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες Nissin μπροστά και ένας δίσκος πίσω, που ελέγχονται από δικάναλο Bosch ABS τελευταίας γενιάς και Traction Control. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και launch control(!), ενώ υπάρχει και μια πιο εξοπλισμένη έκδοση ονόματι Lingfeng με cornering ABS, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, αμορτισέρ τιμονιού (σταμπιλιζατέρ) και εξάτμιση τιτανίου.

Σε λίγες μέρες στο Μιλάνο ανοίγει τις πύλες της η μεγαλύτερη έκθεση μοτοσικλέτας στον πλανήτη και περιμένουμε να δούμε αν τα δύο μικρομεσαία supersport της Voge έρθουν και κατά Ευρώπη μεριά. Μείνετε συνονισμένοι και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Μέχρι τότε μπορείτε να ακούσετε τον ήχο του στο video που ακολουθεί.