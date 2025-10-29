Σχεδιαστικό φρεσκάρισμα, ποιοτικότερο εσωτερικό και πλουσιότερος εξοπλισμός για τα δύο μοντέλα της Seat.

Τα Ibiza και Arona είχαν αρχίσει να δείχνουν τα χρόνια τους, έχοντας απέναντι σκληρό ανταγωνισμό στα σουπερμίνι και τα B-SUV, αντίστοιχα. Έτσι η Seat αποφάσισε να προχωρήσει στην ανανέωση των δύο μοντέλων, προκειμένου να ενισχύσει την εμπορική τους πορεία το επόμενο διάστημα.

Οι σημαντικότερες επεμβάσεις έγιναν στην εξωτερική σχεδίαση, στην εικόνα της καμπίνας και στον εξοπλισμό. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει τα γνωστά σύνολα βενζίνης από 80 έως 150 ίππους, που όμως δεν διαθέτουν υβριδική τεχνολογία. Η διάθεση των ανανεωμένων Ibiza-Arona θα αρχίσει στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026.

Εξωτερική εμφάνιση

Τα νέα Ibiza και Arona ενσωματώνουν πιο έντονα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν τις εξελισσόμενες ανάγκες των σημερινών οδηγών. Τα δύο μοντέλα διαθέτουν αναβαθμισμένο στυλ, ζωντανές νέες αποχρώσεις και μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα ζαντών αλουμινίου, με διάμετρο από 15 έως 18 ίντσες.

Η σχεδιαστική εξέλιξη χαρίζει νέα, δυναμική εμφάνιση, με πλήρως ανανεωμένο εμπρός μέρος. Η νέα εξαγωνική μάσκα, σε συνδυασμό με το εμβληματικό πλέγμα σε σχήμα διαμαντιού με ματ/γυαλιστερό φινίρισμα, ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα και αναδεικνύει τις ευρύτερες αναλογίες. Οι νέοι, πιο λεπτοί προβολείς Full LED τονίζουν το πλάτος του αυτοκινήτου, χαρίζοντας μία νέα, δυναμική έκφραση στο εμπρός μέρος. Η εκλεπτυσμένη φωτεινή υπογραφή προσδίδει τεχνική εμφάνιση και δυναμικό χαρακτήρα, βελτιώνοντας παράλληλα την ορατότητα, με μεγαλύτερη εμβέλεια και φωτεινότητα δέσμης και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του μπροστινού προφυλακτήρα αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα και τις έντονες γραμμές του αμαξώματος, ενώ τα τεχνικά στοιχεία, όπως αισθητήρες και φώτα ομίχλης, ενσωματώνονται σε μαύρες επιφάνειες, ενισχύοντας τη συνοχή του σχεδιασμού.

Η ανανεωμένη σχεδίαση του πίσω προφυλακτήρα του νέου SEAT Ibiza αναδεικνύει τον σπορ και νεανικό χαρακτήρα του. Η οριζόντια λεπτομέρεια στην κορυφή έχει επεκταθεί, προσδίδοντας μια πιο ευρεία όψη. Τα σκούρα αλουμινένια γράμματα των μοντέλων – είτε πρόκειται για Ibiza είτε για Arona – προσφέρουν μια μοντέρνα και ξεχωριστή τελική πινελιά.

Στις εκδόσεις FR, το λογότυπο FR χαραγμένο με λέιζερ στην κολόνα B προσθέτει μια διακριτική και σπορ πινελιά. Οι σπορ αναλογίες τονίζονται περαιτέρω από μια νέα σειρά ζαντών αλουμινίου με πιο αποδοτική τεχνολογία ελαστικών, που βελτιώνει τόσο τη δυναμική όσο και την αποδοτικότητα. Η γκάμα περιλαμβάνει νέες εκδόσεις ζαντών για κάθε μοντέλο: το Ibiza αποκτά δύο σχέδια 17’’ και δύο 18’’, ενώ το Arona αντίστοιχα δύο σχέδια 16’’ και δύο 18’’. Διαθέσιμες σε βαμμένο φινίρισμα, αυτές οι ζάντες εντάσσονται στην υπάρχουσα γκάμα (15’’ έως 18’’), προσφέροντας ένα πρόσθετο στιλιστικό στοιχείο και περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Ποιοτικότερη καμπίνα με νέα υλικά

Στο εσωτερικό, τα δύο μοντέλα αναβαθμίζονται σε ποιότητα, σχεδίαση και συνδεσιμότητα, χωρίς να χάνουν τη γνώριμη αίσθηση ευρυχωρίας και ακρίβειας. Η καμπίνα διαθέτει νέα ανάγλυφα υφάσματα, εκλεπτυσμένα υλικά, σκούρα επένδυση οροφής και διακριτικές, ουδέτερες πινελιές στους αεραγωγούς, προάγοντας την έννοια της κομψότητας. Στην έκδοση FR, τα καθίσματα τύπου bucket περιλαμβάνονται πλέον στον βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας σπορ χαρακτήρα και αυξημένη άνεση — με ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινή χρηστικότητα και τη δυναμική οδηγική εμπειρία.

Οι νέες κρυστάλλινες επιφάνειες με μαύρο φινίρισμα προσδίδουν φινέτσα και πιο δυναμικό χαρακτήρα στην καμπίνα. Επιπλέον, τα ανάγλυφα υφάσματα στα καθίσματα, τα υφασμάτινα πάνελ θυρών και τα απαλά υλικά προσθέτουν προσωπικότητα και αίσθηση ποιότητας. Νέες επενδύσεις και υφές συνθέτουν ένα πιο ποιοτικό περιβάλλον.

Το τιμόνι, επενδυμένο με 100% premium διάτρητο δέρμα, χαρίζει αίσθηση ακρίβειας και πλήρους ελέγχου από την πρώτη στιγμή. Η μαύρη επένδυση της οροφής εντείνει τη δυναμική και συναρπαστική ατμόσφαιρα της καμπίνας.

Από πλευράς τεχνολογίας και τα δύο μοντέλα προσφέρουν βελτιωμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά, όπως το νέο ηχοσύστημα SEAT με έξι ηχεία, subwoofer και ενισχυτή 300W για μία υψηλής πιστότητας ακουστική εμπειρία. Επιπλέον, η αναβαθμισμένη γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W με τεχνολογία ψύξης καθιστά πιο εύκολη από ποτέ τη συνδεσιμότητα και τη φόρτιση εν κινήσει.

Χωρίς έκπληξη η γκάμα κινητήρων

Τα Ibiza και Arona συνεχίζουν να εφοδιάζεται με κινητήρες βενζίνης που αποδίδουν από 80 έως 150 ίππους: