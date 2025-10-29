Το Volkswagen Polo ατενίζει το μέλλον του με drift (vid)

Μετά από 50 χρόνια εμπορικής και αγωνιστικής επιτυχίας, το Volkswagen Polo συναντά πλαγιολισθαίνοντας το ID. Polo.

Για να τιμήσει την επέτειο των 50 ετών του Polo, η Volkswagen δημιούργησε ένα εντυπωσιακό drift video, γυρισμένο στη Νότια Αφρική – εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» του μοντέλου. Ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής Rallycross Γιόχαν Κριστόφερσον οδήγησε τρεις αγωνιστικές εκδόσεις του Polo, λίγο πριν το φιλμ αποκαλύψει τον ηλεκτρικό διάδοχο της νέας εποχής: το ID. Polo¹.

Το φιλμ γυρίστηκε στη Gqeberha της Νότιας Αφρικής – εκεί όπου εδώ και δεκαετίες παράγεται το Polo, στην «πατρίδα» του μοντέλου. Οι κάμερες κατέγραψαν δυναμικά πλάνα στο λιμάνι, σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, στις δοκιμαστικές πίστες και μέσα στο εργοστάσιο Kariega. Πίσω από την κάμερα, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Jon Richards – με εμπειρία από το Top Gear – μετατρέπει το drift σε κινηματογραφική εμπειρία.

Στο video συμμετέχουν το Polo R WRC και το Polo R Supercar – από τη συλλογή Volkswagen Classic – καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό Polo RX1e, φιλοξενούμενο του αγωνιστικού team KMS.

Τα δύο πρώτα ντύνονται με ειδική σχεδίαση του designer Sean Bull, που αναβιώνει το μοναδικό στυλ του Polo Harlekin στα χρώματα Ginster Yellow, Flash Red, Pistachio και Chagall Blue. Σε συνδυασμό με τα αγωνιστικά στοιχεία, τα αυτοκίνητα αποτελούν μια εντυπωσιακή οπτική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του Polo.