Alpine A390: 78.000 ευρώ για 470 ίππους

Το σπορ ηλεκτρικό fastback αρχίζει την εμπορική του πορεία στη Γαλλία, με δύο εκδόσεις ισχύος.

Διαθέσιμη από τις 4 Νοεμβρίου για παραγγελία είναι η Alpine A390. το τετράθυρο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τη fastback σιλουέτα. Η Α390 θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις ισχύος, την GT με 400 ίππους και την GTS με 470 ίππους. Οι τιμές στη Γαλλία είναι 67.500 και 78.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Η Alpine τοποθετεί στην Α390 σύστημα τετρακίνησης χάρη στα τρία ηλεκτρικά μοτέρ: ένα μπροστά και δύο πίσω. Στην GT η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα διαρκεί 4,8 δλ. και η μέγιστη ταχύτητα είναι 200 χλμ/ώρα. Στην GTS το 0-100 διαρκεί 3,9 δλ. και η μέγιστη ταχύτητα είναι 220 χλμ/ώρα.

Οι μπαταρίες της Α390 είναι χωρητικότητας 89 KWh και κατασκευάζονται στη Γαλλία από την Verkor αποκλειστικά για την Alpine. Η αρχιτεκτονική των 400V εξασφαλίζει ταχεία φόρτιση (έως 190 kW), ενώ η μέγιστη αυτονομία στον κύκλο WLTP είναι 555 χλμ. (με τροχούς 20 ιντσών στην έκδοση GT).

Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν - προς το παρόν τουλάχιστον - σχέδια εισαγωγής των μοντέλων της Alpine, θυγατρικής του Ομίλου Renault.