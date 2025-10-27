Ο Βρετανός βρέθηκε σε μία αμήχανη θέση μετά το θρίαμβό του στο Autodromo Hermanos Rodriguez, καθώς είχε το κοινό εναντίον του.

Ο Λάντο Νόρις μπορεί να πανηγύρισε μία από τις πιο σημαντικές νίκες της καριέρας του στο GP Μεξικού, όμως το κοινό στο Autódromo Hermanos Rodríguez δεν του επιφύλαξε θερμή υποδοχή. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του μετά τον αγώνα, ο Βρετανός οδηγός της McLaren αποδοκιμάστηκε έντονα.

Αυτό το σκηνικό που προκάλεσε απορία στο paddock της Formula 1, μιας και οι ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν λόγο για το συμβάν αυτό.

the mexican crowd HATES Norris OH MY GOD 💀😭😭😭 the heavy boo's, Norris' awkward laugh, jesus christ pic.twitter.com/uiMoLCoeJb — z (@rbrzoe) October 26, 2025

Ο λόγος των αποδοκιμασιών

Σύμφωνα με το μεξικανικό Τύπο, η αιτία των αποδοκιμασιών δεν είχε να κάνει με το Μεξικό, αλλά με όσα συνέβησαν στο Grand Prix της Ιταλίας στη Μόντσα, νωρίτερα στη σεζόν.

Στο συγκεκριμένο αγώνα, η McLaren είχε ζητήσει από τον Όσκαρ Πιάστρι να παραχωρήσει τη δεύτερη θέση στον Νόρις. Ο λόγος ήταν επειδή μπήκε πρώτος στα pits πηγαίνοντας κόντρα στους κανόνες της ομάδας, καθώς έκανε undercut στον teammate του. Μάλιστα, το αργό pit-stop του Νόρις τον έφερε πίσω από τον Πιάστρι κι έτσι η McLaren αναγκάστηκε να δώσει τις εντολές.

Το μεξικανικό περιοδικό Fast Mag μάλιστα, δημοσίευσε τότε δημοσκόπηση με τίτλο: «Χαρίζεται ο τίτλος στον Νόρις;»

Η απάντηση του Νόρις στις αποδοκιμασίες

Ο Νόρις πάντως, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ και ωριμότητα, δηλώνοντας ότι δεν τον ενοχλούν οι αποδοκιμασίες.

«Μου αρέσουν τα ξινά γλυκά. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, για να είμαι ειλικρινής. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν αυτό το δικαίωμα. Νομίζω ότι έτσι είναι ο αθλητισμός μερικές φορές. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω όταν με αποδοκιμάζουν. Με διασκεδάζει. Φυσικά, θα προτιμούσα να με χειροκροτούν, αλλά... ποιος ξέρει; Εγώ απλώς συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου. Το ίδιο έγινε και στη Μόντσα και σε μερικά ακόμα μέρη. Αν θέλουν να συνεχίσουν, μπορούν», είπε.

Μιλώντας για το τι έγινε στη Μόντσα, ο οδηγός της McLaren είπε: «Αν κάποιοι θέλουν να πιστεύουν ότι μου χαρίζουν αγώνες, έχουν κάθε δικαίωμα να το πιστεύουν. Αλλά εμείς ως ομάδα προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι. Ήταν η ίδια κατάσταση με δύο χρόνια πριν στη Βουδαπέστη, όταν εγώ άφησα τον Όσκαρ να κερδίσει. Ήταν κάτι που άξιζε. Δεν ήταν τίποτα διαφορετικό αυτή τη φορά. Ήταν απλώς ένα λάθος στη στρατηγική, αποφασίσαμε να βγάλουμε το λάθος αυτοκίνητο πρώτο από το pit. Τόσο απλό. Όπως ο Όσκαρ άξιζε τότε τη νίκη στη Βουδαπέστη, εγώ άξιζα να είμαι μπροστά στη Μόντσα».