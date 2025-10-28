Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari επικρίνει ανοιχτά τη FIA μετά την αμφιλεγόμενη ποινή 10 δευτερολέπτων στον Λιούις Χάμιλτον στον αγώνα της Formula 1 στο Μεξικό.

Ο Φρεντ Βασέρ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την ποινή 10 δευτερολέπτων που επιβλήθηκε στον Λιούις Χάμιλτον στο GP Μεξικού. Ο Γάλλος έκανε λόγο για ασυνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών και «λανθασμένη διαχείριση» από τους αγωνοδίκες.

Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari πάλευε για την τρίτη θέση όταν ήρθε αντιμέτωπος με τον Μαξ Φερστάπεν σε μια σκληρή μάχη στον 6ο γύρο. Ο Χάμιλτον, έπειτα από μία μάχη στις πρώτες τρεις στροφές «κλείδωσε» τα φρένα του στη στροφή 4, βγήκε εκτός πίστας στο γρασίδι και επέστρεψε μέσω του δρόμου διαφυγής, διατηρώντας προσωρινά τη θέση του.

Ωστόσο, οι αγωνοδίκες έκριναν πως κέρδισε πλεονέκτημα εκτός πίστας και του επέβαλαν ποινή 10 δευτερολέπτων, η οποία τον έριξε τελικά στην 8η θέση, στερώντας του ένα πιθανό βάθρο.

LAP 6/71



VERSTAPPEN SIDE-BY-SIDE WITH HAMILTON! The Red Bull driver then takes to the grass, and so does the Ferrari further around the lap 😱



And then Bearman passes Verstappen! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/RD237ptrjL October 26, 2025

Η Ferrari τέθηκε απέναντι στους αγωνοδίκες

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, δήλωσε ότι, ακόμη κι αν το βάθρο ήταν δύσκολο να επιτευχθεί, η ποινή κόστισε στη Ferrari μια τέταρτη θέση, τονίζοντας ότι άλλοι οδηγοί έκαναν παρόμοια λάθη χωρίς συνέπειες.

«Η ποινή μας κόστισε την 4η θέση. Σίγουρα δεν ακολουθήσαμε ακριβώς τις οδηγίες του αγωνιστικού διευθυντή, αλλά… 10 δευτερόλεπτα; Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που δόθηκε τέτοια ποινή», ανέφερε αρχικά για την ποινή του Χάμιλτον

Ο Γάλλος συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι η FIA δεν εφάρμοσε με συνέπεια τους κανονισμούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά το περιστατικό του Φερστάπεν, ο οποίος έκοψε τη στροφή νωρίτερα στον αγώνα χωρίς να τιμωρηθεί: «Αν κοιτάξεις τη συνολική εικόνα, ο Μαξ έκοψε τη σικέιν και πέρασε μέσα από το γρασίδι για 100 μέτρα. Δεν είναι σωστά διαχειρισμένο, ειλικρινά. Δεν λέω ότι πρέπει να προσαρμόζεις την ποινή ανάλογα με την πίστα, αλλά πρέπει να κατανοείς το πλαίσιο. Με 10 δευτερόλεπτα τιμωρία, ο Λιούις έπεσε στο τέλος του γκρουπ και δεν υπήρχε τρόπος να ανακάμψει».

Ollie Bearman SENDS a lunge on Max Verstappen... and gets through! 😮‍💨



The Haas driver is currently P4 on the road 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MbX4ABNQpm — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Χάθηκε ένα καλό αποτέλεσμα

Ο Βασέρ εξήγησε ότι ακόμη και με μικρότερη ποινή πέντε δευτερολέπτων, ο Χάμιλτον θα είχε διατηρήσει την τέταρτη θέση.

«Ακόμη και με 5 δευτερόλεπτα, θα ήμασταν τέταρτοι. Αλλά με 10… το αποτέλεσμα καταστράφηκε. Μετά το pit-stop, δεν υπήρχε τρόπος να επανέλθουμε», πρόσθεσε.