Σαν Σήμερα: Ο Χέιντεν έγραψε ιστορία και στο Μεξικό έγιναν εντυπωσιακοί αγώνες (vid)

Σαν σήμερα το 1995, ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε το Grand Prix Ιαπωνίας στη Σουζούκα. Ο Γερμανός άσσος της Benetton κατέγραψε την ένατη νίκη του στη σεζόν, ισοφαρίζοντας το αντίστοιχο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Νάιτζελ Μάνσελ με την Williams, το 1992. Μαζί του στο βάθρο ανέβηκαν οι Μίκα Χάκινεν και Τζόνι Χέρμπερτ.

Σαν σήμερα το 1998, γεννήθηκε ο Λανς Στρολ. O Καναδός, γιος του δισεκατομμυριούχου Λόρενς, εντάχθηκε σε μικρή ηλικία στην Ακαδημία νέων οδηγών της Ferrari. Κατέκτησε πολλούς διαδοχικούς τίτλους σε μικρές κατηγορίες μονοθεσίων και μετά το πρωτάθλημα στηv ευρωπαϊκή F3 το 2016, προβιβάστηκε στη Formula 1 με τη Williams. Παρά τη δυσκολία προσαρμογής του, κατέκτησε ένα βάθρο στην παρθενική του σεζόν στο σπορ. αυτή του 2017. Σήμερα, οδηγεί για την Aston Martin ενώ έχει ως μεγαλύτερο επίτευγμα την pole position στο GP Τουρκίας το 2020, όταν η ομάδα του αγωνιζόταν με την ονομασία Racing Point. Επιπλέον, μετρά έως τώρα τρία βάθρα στην καριέρα του.

Σαν σήμερα το 2006, πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος αγώνας της σεζόν για το πρωτάθλημα του MotoGP. Το φινάλε έλαβε χώρα στη Βαλένθια και την πίστα Ρικάρντο Τόρμο. Νικητής ήταν ο Τρόι Μπέιλις, ο οποίος είχε κατακτήσει τον τίτλο στα Superbikes κι έτρεξε ως προσκεκλημένος της Ducati. Αυτή ήταν μάλιστα η μοναδική νίκη για τον Αυστραλό στο MotoGP. Η συγκλονιστική αυτή νίκη επισκιάστηκε από την εξίσου συγκλονιστική μάχη για τον τίτλο, μεταξύ του αείμνηστου Νίκι Χέιντεν και του Βαλεντίνο Ρόσι. Ο Αμερικανός τερμάτισε τρίτος και πλαισίωσε τον Μπέιλις και τον Λόρις Καπιρόσι στο βάθρο, κατακτώντας το πρωτάθλημα για μόλις 5 βαθμούς. Αυτός ήταν ο μοναδικός τίτλος της καριέρας του και τελευταίος έως σήμερα στο θεσμό για αναβάτη από τις ΗΠΑ.

Σαν σήμερα το 2017, ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε το Grand Prix Μεξικού, σε έναν αγώνα που ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο του. Ωστόσο ο αγώνας του Βρετανού ήταν επεισοδιακός. Στις πρώτες στροφές είχε επαφή με τον Σεμπάστιαν Φέτελ και αποκόμισε κλατάρισμα ελαστικού. Έχασε αρκετό έδαφος αλλά τερμάτισε ένατος, παίρνοντας αρκετούς βαθμούς για να κατακτήσει το μαθηματικά το πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς.

Σαν σήμερα, επίσης το 2017, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μαλαισίας για το πρωτάθλημα του MotoGP. Ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο κέρδισε τον αγώνα μπροστά από τον Χόρχε Λορένθο, ο οποίος παρέδωσε την πρωτοπορία μετά από εντολές της Ducati, ώστε ο Ιταλός να μείνει "ζωντανός" στη μάχη του τίτλου. Ο Ζοάν Ζαρκό τερμάτισε 3ος, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ με την 4η θέση έδωσε αρκετούς βαθμούς στη Honda για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

