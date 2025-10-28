Ο Αυστραλός εξήγησε τις δυσκολίες του στον αγώνα της Formula 1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez που τον άφησαν εκτός βάθρου.

Ο Όσκαρ Πιάστρι ξεκίνησε από την 7η θέση το Grand Prix Μεξικού και κατάφερε να κερδίσει μόλις δύο θέσεις. Σε κανένα σημείο του αγώνα δεν βρέθηκε σε σημείο να απειλεί για το βάθρο, ενώ κάποια στιγμή στον πρώτο γύρο είχε πέσει στην 11η θέση.

Στους τελευταίους γύρους ένα Virtual Safety Car τον εμπόδισε να επιτεθεί στον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas για την 4η θέση, περιορίζοντας τις βαθμολογικές ζημιές στο ελάχιστο δυνατό.

🚨 NEW CHAMPIONSHIP LEADER 🚨



Lando Norris moves into the lead of the Drivers' Championship after his Mexico victory! 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/kMCju8qkEe — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Κολλημένος στην κίνηση

Ο Πιάστρι για έναν ακόμα αγώνα δυσκολεύτηκε να βρει το ρυθμό που ήθελε, όπως επίσης και το κατάλληλο set-up στο μονοθέσιό του. Μετά το τέλος του αγώνα παραδέχθηκε πως δοκίμαζε μέχρι τον τερματισμό καινούργια πράγματα.

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, δοκίμασα πολλά διαφορετικά πράγματα. Ένιωθα ότι κοιτούσα τις πίσω πτέρυγες πολλών αυτοκινήτων για πολλή ώρα, οπότε ήταν δύσκολο να καταλάβω αν όσα δοκίμαζα στην οδήγησή μου είχαν αποτέλεσμα ή όχι. Τελικά, θα πρέπει να το αναλύσουμε στα δεδομένα γιατί, όταν βρίσκεσαι πίσω από τόσα μονοθέσια, είναι δύσκολο να έχεις καθαρή εικόνα», ανέφερε ο Αυστραλός.

Ένα διαφορετικό οδηγικό στιλ

Ο νεαρός οδηγός της McLaren εξήγησε ότι η αλλαγή στην απόδοση ανάμεσα στον ίδιο και τον Λάντο Νόρις οφείλεται κυρίως σε διαφορές στο στιλ οδήγησης. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που, όπως είπε, έχει αντιστραφεί τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα στους δύο.

«Είναι σίγουρα μια μαθησιακή εμπειρία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για κάποιο λόγο, τα τελευταία δύο τριήμερα απαιτούν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο οδήγησης. Ό,τι δούλευε καλά για μένα στους προηγούμενους 19 αγώνες, τώρα χρειάζεται κάτι πολύ διαφορετικό, και προσπαθώ ακόμα να καταλάβω το γιατί. Ο τρόπος που χρειάζεται να οδηγήσω τελευταία είναι ιδιαίτερα αφύσικος για μένα. Προσπαθώ απλώς να τον εκμεταλλευτώ όσο περισσότερο μπορώ και να μάθω από αυτό. Πρέπει να καταλάβω γιατί χρειάζομαι τόσο διαφορετικό στυλ. Μόλις το βρω, θα μπορέσω να επιστρέψω εκεί που θέλω να είμαι».