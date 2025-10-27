Η αρνητική παράδοση του τετράκις πρωταθλητή της Formula 1 δεν έσπασε στο Grand Prix Μεξικού.

Οι τελευταίοι γύροι στο Grand Prix Μεξικού βρήκαν τον Μαξ Φερστάπεν να κυνηγά τον Σαρλ Λεκλέρ με έπαθλο τη 2η θέση. Τελικά η περίοδος Virtual Safety Car διέκοψε οριστικά κάθε προσπάθεια του Ολλανδού να περάσει τον Μονεγάσκο.

Ούτως ή άλλως ο οδηγός της Red Bull Racing δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη, καθώς η McLaren του Λάντο Νόρις είχε... εξαφανιστεί. Έτσι συνεχίστηκε η παράδοση που θέλει τον Φερστάπεν να μην κερδίζει αγώνα στον οποίο εκκινεί από την 5η θέση του grid.

Από τις 68 νίκες του στη Formula 1, o Ολλανδός έχει πάρει τις 32 χωρίς να εκκινεί από την pole position. Καμία όμως από αυτές δεν ήρθε από την 5η θέση. Στο Grand Prix Βραζιλίας του 2024 ο Μαξ κέρδισε από την 17η θέση του grid, ενώ στο Σπα το 2022 από την 14η θέση.