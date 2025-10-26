Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Autodromo Hermanos Rodriguez για το 20ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μεξικού. Ο 20ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Autodromo Hermanos Rodriguez, μία εντυπωσιακή διαδρομή, θα έχει διάρκεια 71 γύρους.

Μάχη στη στροφή 1

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με έναν εκπληκτικό γύρο στο τέλος του Q3 εξασφάλισε την pole position, η οποία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη στη μάχη του τίτλου. Δίπλα του θα ξεκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να θέλει να στρίψει 1ος έχοντας υπέρ του την τελική της SF-25.

Πίσω τους θα είναι ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ψάχνει το πρώτο του φετινό βάθρο και πρώτο με τη Ferrari, με τον Βρετανό να δηλώνει πως θα είναι επιθετικός. Από την 4η θέση θα ξεκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ, με τον Βρετανό να ψάχνει μία ακόμη παρουσία στο βάθρο.

Φερστάπεν και Πιάστρι σε ειδική αποστολή.

Ο Μαξ Φερστάπεν εκκινεί από την τρίτη σειρά της εκκίνησης και για πρώτη φορά μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα ενδεχομένως να μην έχει ρυθμό να ανέβει στο βάθρο. Ο Κίμι Αντονέλι θα παραταχθεί στην 6η θέση του grid, με τον νεαρό Ιταλό να ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα.

Μόλις 7ος θα ξεκινήσει ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, με τον Αυστραλό να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η McLaren στον οδηγό της. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls, Όλιβερ Μπέρμαν της Haas και Γιούκι Τσουνόντα της Red Bull Racing.

Μεγάλο ρόλο θα παίξει μια πιθανή εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Όλη η δράση του GP Μεξικού στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το GP Μεξικού είναι στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion και της Ford από τις 21:30 για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.