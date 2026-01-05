Σαν Σήμερα: Η Williams αποκάλυψε την ξεχωριστή FW26 (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πέρασαν κιόλας 21 χρόνια από τη μέρα που παρουσιάστηκε το μονοθέσιο της Williams Racing που μισήθηκε και παράλληλα αγαπήθηκε όσο λίγα. Η FW26 που ήταν η αφορμή να σταματήσει η συνεργασία των Williams και BMW. Επιπλέον θα μάθουμε για τη δημιουργία μιας ομάδας ενός πρώην πολυπρωταθλητή της Formula 1, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον υπέγραψε το πρώτο του πολυετές συμβόλαιο πριν γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής.

Σαν σήμερα το 1996, η Ford σύναψε συμφωνία με τον Τζάκι Στιούαρτ για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας στη Formula 1, τη Stewart GP. Θα είχε την εργοστασιακή στήριξη του αμερικανικού κολοσσού για πέντε χρόνια. Το 1999 ήταν μακράν η πιο επιτυχημένη της σεζόν, με τον Τζόνι Χέρμπερτ να κερδίζει το χαοτικό GP Ευρώπης και μαζί με τον Ρούμπενς Μπαρικέλο, έφεραν την ομάδα στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Στο τέλος της χρονιάς, η Ford αγόρασε τη Stewart GP και το 2000 αγωνίστηκε στη Formula 1 ως Jaguar. Το 2004 η Ford πούλησε την ομάδα στη Red Bull.

Σαν σήμερα το 2004, η ομάδα της Williams παρουσίασε την πρωτοποριακή FW26 για την επερχόμενη τότε σεζόν στην F1. Το νέο μονοθέσιο προσέλκυσε αρκετά βλέμματα, καθώς το ρύγχος του είχε πολύ διαφορετικό σχήμα και δεν ακολουθούσε την τυπική φιλοσοφία σχεδιασμού. Παρά τον αρχικό στόχο της να βελτιστοποιήσει τη ροή αέρα προς το πάτωμα της FW26, το νέο αυτό ρύγχος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Η Williams πήρε μόλις δύο βάθρα στους πρώτους 12 αγώνες του 2004 και άλλαξε σε ένα πιο συμβατικό ρύγχος για το υπόλοιπο της χρονιάς. Ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια πήρε μια νίκη στο κλείσιμο της σεζόν στη Βραζιλία, με την Williams να μένει μετέπειτα χωρίς νίκη στην F1 για σχεδόν μια δεκαετία. Αυτό το μονοθέσιο ήταν η αφορμή να υπάρξει ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των Williams και BMW και οι δύο πλευρές να ακολουθήσουν διαφοετικούς δρόμους από το 2006.

Σαν σήμερα το 2008, η McLaren ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Λιούις Χάμιλτον για 5 χρόνια, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνη τη χρονιά ο Βρετανός δικαίωσε την πίστη της ομάδας του κερδίζοντας το πρώτο τίτλο του στη Formula 1, σε έναν από τους πιο δραματικούς τελικούς στην ιστορία του σπορ. Αυτό ήταν και το τελευταίο του συμβόλαιο με τη McLaren.

Σαν σήμερα το 2015, έφυγε από τη ζωή ο Γάλλος ήρωας των αγώνων Ζαν-Πιέρ Μπελτουάζ, σε ηλικία 77 χρονών. Ξεκίνησε την καριέρα του από τους αγώνες μοτοσικλετών, αλλά σύντομα μεταπήδησε στους αγώνες αυτοκινήτων, παίρνοντας τον τίτλο στη Γαλλική F3 και την Ευρωπαϊκή F2. Ο Μπελτουάζ αγωνίστηκε στην F1 στα τέλη των ‘60s, οδηγώντας κυρίως για την ομάδα της Matra, την οποία εκπροσώπησε πολλάκις και στις 24 Ώρες Λε Μαν. Συνολικά έτρεξε σε 86 Grand Prix με την Matra και την BRM. Κέρδισε μόλις μία φορά, επικρατώντας στο Grand Prix Μονακό του 1972, στη 17η και τελευταία νίκη της BRM. Τέλος, το 1974 κατέκτησε τέσσερις νίκες με την Matra στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC).

