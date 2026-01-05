Σε λίγους μήνες η ισπανική πρωτεύουσα θα υποδεχθεί τα 22 ταχύτερα μονοθέσια του πλανήτη στο Madring.

Η Μαδρίτη ετοιμάζεται να ενταχθεί στο καλεντάρι της Formula 1 με έναν νέο αγώνα που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες στάσεις του πρωταθλήματος. Στις 13 Σεπτεμβρίου, η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα κάνει στάση στην ισπανική πρωτεύουσα με το Madring, ένα ημι-αστικό σιρκουί που θα αναπτύσσεται γύρω από το εκθεσιακό κέντρο IFEMA Madrid.

Η νέα πίστα βρίσκεται στην περιοχή Βελταμπέμπας, με την πίστα να έχει διασφαλισμένη παρουσία στο πρόγραμμα για τουλάχιστον τα επόμενα δέκα χρόνια.

Madring: ένα νέο κεφάλαιο για τη Formula 1

Παρά τις αναφορές για σημαντικές καθυστερήσεις, οι εργασίες κατασκευής του σιρκουί εξελίσσονται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Το Madring θα έχει μήκος 5.474 μέτρα και χωρητικότητα που ξεπερνά τους 110.000 θεατές, συνδυάζοντας αστικά τμήματα με ζώνες ειδικά διαμορφωμένες για αγωνιστική χρήση.

Ανάμεσα στα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της χάραξης ξεχωρίζει μια έντονα κεκλιμένη στροφή, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς του πρωταθλήματος: Το όνομά της θα είναι «La Monumental». Στο συγκεκριμένο σημείο, περισσότεροι από 45.000 θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μονοθέσια για περίπου έξι δευτερόλεπτα σε κάθε έναν από τους 57 γύρους, σε ένα από τα πιο θεαματικά κομμάτια της διαδρομής.

Παγκόσμιο κοινό, πολιτικά παιχνίδια

Η Formula 1 συγκαταλέγεται σήμερα στα πιο δημοφιλή αθλητικά πρωταθλήματα διεθνώς, με ετήσια σωρευτική απήχηση που υπερβαίνει τα 1,35 δισεκατομμύρια θεατές, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen.

Η επιλογή της Μαδρίτης δεν είναι τυχαία, με την πίστα να παίρνει τη θέση της Βαρκελώνης και θα φιλοξενεί πλέον το Grand Prix Ισπανίας. Πρόκειται επίσης και για μία κίνηση με πολιτικό αποτύπωμα, με την επιλογή αλλαγής τοποθεσίας του αγώνα δεν είναι ουδέτερη. Αντιθέτως, εντάσσεται στο διαχρονικό δίπολο κεντρικού κράτους – καταλανικής αυτονομίας, που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει έντονα πολιτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά.

Η Βαρκελώνη, μέσω του Circuit de Catalunya, αποτέλεσε επί δεκαετίες τη «βιτρίνα» της Ισπανίας στη Formula 1. Ωστόσο, η σταδιακή απώλεια ερείσματος της Καταλονίας σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις αντικατοπτρίζει και τη μείωση της πολιτικής της επιρροής στο εθνικό επίπεδο, ειδικά μετά την κρίση του δημοψηφίσματος του 2017.

Η νίκη της Μαδρίτης μπορεί να επιφέρει περισσότερες επενδύσεις στην τοπική κοινωνία, αύξηση του τουρισμού και επιπρόσθετη διεθνή προβολή.

