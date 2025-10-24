Σε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπεται το μεγαλύτερο μέρος από τα πρόστιμα θα μεταφέρεται σε λογαριασμό του Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας.

Αλλαγές στο άρθρο του νέου ΚΟΚ σχετικά με τους δικαιούχους είσπραξης των προστίμων από τις τροχαίες παραβάσεις προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις». Η παράγραφος 5 του άρθρου 107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προέβλεπε την απόδοση των ποσών από τα πρόστιμα στον δικαιούχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή στο Δήμο όπου είχε καταγραφεί η τροχαία παράβαση (παρακρατώντας ένα ποσοστό για τη χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών, για μέτρα οδικής ασφάλειας κλπ).

Πλέον, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «εισπράττεται ως έσοδο σε διακριτό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού με την ονομασία "Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας και Πρόστιμα για Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ."».

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, μέρος των εσόδων θα αποδίδεται στα ασφαλιστικά ταμεία των ενστόλων!

Βάσει του ύψους των εισπραττόμενων προστίμων του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφονται αντίστοιχες πιστώσεις, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι οποίες αποδίδονται:

α) στους δικαιούχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και ανάλογα με το εάν η εγκατάσταση και η συντήρηση των καμερών γίνονται με μέριμνα και δαπάνες τους, κυρίως για χρηματοδότηση έργων οδικής ασφάλειας,

β) στην ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. και διατίθενται:

i) για τη χρηματοδότηση του έργου προμήθειας και εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων, μέσω εγγραφής ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθ΄ υπέρβαση του ετήσιου ανώτατου ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.),

ii) για δράσεις οδικής ασφάλειας,

iii) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών,

γ) στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), καθώς και στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και

δ) υπέρ των λοιπών φορέων, οι οποίοι εγκαθιστούν συστήματα σταθερών ή φορητών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών).».

ΚΕΔΕ: «Με ποια λογική και χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση της Αυτοδιοίκησης, αποφασίστηκε δικά μας χρήματα να μας αφαιρεθούν;»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Με ανακοίνωσή της καταδικάζει «τη σχεδιαζόμενη πρόθεση από πλευράς Κυβέρνησης, να αφαιρέσει από τους Δήμους την αρμοδιότητα είσπραξης των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Καθώς και τη μεταφορά του συνόλου των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας», ενώ μέχρι σήμερα τα έσοδα αυτά κατευθύνονταν στο σύνολό τους στα ταμεία των Δήμων».

«Δεν αντιλαμβανόμαστε με ποια λογική και χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση της Αυτοδιοίκησης, αποφασίστηκε δικά μας χρήματα να μας αφαιρεθούν, για να δοθούν μεταξύ άλλων και για την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού, αντί η ενίσχυση αυτή να γίνει με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Αν ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αφαιρεθούν από τα ήδη άδεια ταμεία των Δήμων πολύτιμοι πόροι που μας αποδίδονταν εδώ και δεκαετίες. Πόροι με τους οποίους χρηματοδοτούνταν απαραίτητα έργα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στις πόλεις μας και την προστασία ανθρώπινων ζωών από τα τροχαία ατυχήματα».