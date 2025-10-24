Ο πρωταθλητής του 2021 ανεβάζει την πίεση στην ιαπωνική ομάδα, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος να φύγει για αλλού το 2027 αν η μοτοσικλέτα του 2026 δεν είναι ανταγωνιστική.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην ομάδα της Yamaha, δηλώνοντας ότι «θα φύγει» εάν η ομάδα δεν του προσφέρει μια μοτοσικλέτα με την οποία θα μπορεί να παλεύει για πρωταθλήματα.

Από τότε που κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο του 2021 στο MotoGP με τη Yamaha, οι θέσεις που διεκδικεί ο Κουαρταραρό είναι πολύ χαμηλότερα, καθώς η M1 έχει πέσει στην ιεραρχία. Αν και το 2025 υπήρξαν μικρά βήματα προόδου, που του επέτρεψαν να επιστρέψει στο βάθρο και να κατακτήσει μερικές pole position, ο Γάλλος αναβάτης δεν έχει πετύχει νίκη από το 2022.

Το κρίσιμο τεστ του V4

Η Yamaha έχει φτάσει στα όρια με την τρέχουσα μοτοσικλέτα της και πλέον επικεντρώνει όλες τις προσπάθειές της στη νέα, με τον τετρακύλινδρο σε διάταξη V κινητήρα. Ωστόσο, ο Κουαρταραρό δεν είχε εκφράσει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη νέα μοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Μιζάνο τον περασμένο μήνα.

Ενόψει του Grand Prix της Μαλαισίας, ο αναβάτης υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων δοκιμών της Βαλένθιας για την απόφασή του: «Η Yamaha δουλεύει σκληρά με τη V4, αλλά ο κύριος στόχος μου είναι να παλεύω για νίκες, βάθρα και πρωταθλήματα. Και αν δεν έχω τη μοτοσικλέτα για να το κάνω, φυσικά θα φύγω».

Θεωρεί ότι η επικείμενη δοκιμή στη Βαλένθια, αλλά και αυτή στη Σεπάγκ τον Φεβρουάριο, θα είναι τα κομβικά σημεία για την απόφασή του. Ο Κουαρταραρό δήλωσε επίσης πως πρέπει να κινηθεί γρήγορα για την απόφασή του, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό για έναν αναβάτη να μην καθυστερεί πολύ για να αποφασίσει πού θέλει να βρίσκεται.

Το «ρίσκο» του 2027

Η αγορά αναβατών του 2027 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ενεργή, καθώς τότε θα ισχύσουν μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς, με τη μετάβαση σε κινητήρες 850cc και ελαστικά Pirelli.

Ο Κουαρταραρό παραδέχεται ότι οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση σχετική με το συμβόλαιό του είναι ένα «ρίσκο», αλλά δηλώνει ότι του αρέσει αυτό. «Στο τέλος, θα είναι μια έκπληξη για όλους. Τα 850cc, ειδικά τα ελαστικά. Δεν μπορείς να ξέρεις. Πρέπει να δεις ποιος ενδιαφέρεται για σένα, ποιος έχει το κίνητρο να κερδίσει πραγματικά. Και αυτές θα είναι οι μικρές λεπτομέρειες που θα με κάνουν να επιλέξω», δήλωσε ο Γάλλος αναβάτης.