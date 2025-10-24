O θρύλος των κορτ και παγκόσμιος πρεσβευτής της Kia ταξίδεψε στη Σεούλ για πρώτη φορά από το 2013.

H κοινή πορεία του Ραφαέλ Ναδάλ με την Kia άρχισε πίσω στο 2004. Τότε υπέγραψε συμβόλαιο με την Kia Ισπανίας, η οποία ανέλαβε να χορηγεί τον - ταλαντούχο τότε - τενίστα. Μετά το πρώτο (από τα συνολικά 22) Grand Slam του Ράφα, το Roland Garros του 2005, ο Ναδάλ έγινε το 2006 παγκόσμιος πρεσβευτής της κορεάτικης μάρκας.

O 39χρονος Ισπανός επισκέφθηκε τη Σεούλ - για πρώτη φορά από το 2013, προκειμένου να επισημοποιήσει την επέκταση της συνεργασίας του με την Kia και να λάβει μέρος σε μία σειρά από εκδηλώσεις. Συναντήθηκε με τους 20 πιο ταλαντούχους νεαρούς τενίστες της Νότιας Κορέας, αλλά και με θαυμαστές του, απαντώντας στις ερωτήσεις τους.

«Η συνεργασία μας άρχισε όταν ήμουν πολύ νέος και κρατά πάνω από δύο δεκαετίες. Κάτι που σημαίνει πολλά για τις κοινές μας αξίες. Θα συνεχίσουμε να εμπνέουμε ο ένας τον άλλον μέσα από την εξέλιξη και τις καινοτομίες. Το μέλλον μας περιμένει», δήλωσε ο πρώην άσος των γηπέδων τένις.