Morbidelli T352X: Νέα είσοδος στα adventure μεσαίου κυβισμού με ιταλικό αέρα

Η Morbidelli επιστρέφει δυναμικά με ένα καλοεξοπλισμένο on/off 350 κυβικών, σχεδιασμένο για την καθημερινότητα αλλά και για τις εξορμήσεις.

Η ιστορική ιταλική μάρκα Morbidelli επανέρχεται στην αγορά με το T352X, ένα adventure μεσαίου κυβισμού που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της εταιρείας. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα που στοχεύει να συνδυάσει λειτουργικότητα, στιβαρότητα και ευκολία χρήσης, τόσο στην πόλη όσο και στα ταξίδια.

Στην καρδιά του T352X βρίσκεται ένας δικύλινδρος κινητήρας 348 κ.εκ. με υγρόψυξη, ισχύος 35 ίππων στις 9.000 σ.α.λ. και ροπής 30 Nm στις 7.000 σ.α.λ.. Το σύνολο συνεργάζεται με εξατάχυτο κιβώτιο και συμπλέκτη ολίσθησης, για ομαλότερες αλλαγές και περιορισμό της ανάστροφης ροπής στις απότομες επιβραδύνσεις.

Το πλαίσιο είναι ατσάλινο σωληνωτό, με αναρτήσεις που προέρχονται από τη KYB: ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ. μπροστά και μονό αμορτισέρ πίσω, ρυθμιζόμενο ως προς την προφόρτιση. Οι τροχοί 19 και 17 ιντσών (μπροστά/πίσω) με ακτίνες και ελαστικά διπλής χρήσης υποδηλώνουν τη διπλή του αποστολή — καθημερινή μετακίνηση και ελαφρά εκτός δρόμου χρήση.

Η πέδηση έχει ανατεθεί σε διπλούς δίσκους 298 χιλ. εμπρός με διπίστονες δαγκάνες και μονό δίσκο 240 χιλ. πίσω, με ABS δύο καναλιών. Το βάρος της μοτοσικλέτας ανέρχεται σε 189 κιλά (στεγνό), ενώ το ρεζερβουάρ των 18 λίτρων υπόσχεται καλή αυτονομία.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει TFT οθόνη 5 ιντσών, USB θύρα, φώτα LED, τροχούς με tubeless ακτινωτές ζάντες και προστατευτικά κάγκελα. Επιπλέον, διαθέτει Traction Control και δύο riding modes, με δυνατότητα απενεργοποίησης του ABS για χρήση σε χώμα.

Σχεδιαστικά, το Morbidelli T352X ακολουθεί τη σύγχρονη γραμμή των adventure μοντέλων με αιχμηρές γωνίες, ψηλό ανεμοθώρακα και επίπεδη σέλα, προσφέροντας εργονομική θέση οδήγησης για διαφορετικά ύψη αναβατών.

Η Morbidelli, που πλέον ανήκει στον όμιλο Keeway Group, σκοπεύει να αξιοποιήσει την ιστορική της κληρονομιά και να διεκδικήσει εκ νέου θέση στην κατηγορία των μεσαίων adventure. Το νέο T352X αναμένεται στην ελληνική αγορά μέσα στους επόμενους μήνες, με την τιμή του να ανακοινώνεται σύντομα.