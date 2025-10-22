Η κατανάλωση καυσίμου περνά σε... δεύτερη μοίρα όσον αφορά το κορυφαίο ιαπωνικό μοντέλο και όλα χάρη στο ανανεωμένο σύστημα.

Το ανανεωμένο σύστημα e-POWER περιλαμβάνει έναν νέο κινητήρα εσωτερικής καύσης, που ενσωματώνει ένα πλήθος τεχνικών αναβαθμίσεων. Η ομάδα μηχανικών της Nissan προχώρησε σε πολλαπλές βελτιώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία καυσίμου κατά την οδήγηση σε ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους έως τα 130 χλμ./ώρα, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη απόδοση και προσφέροντας φιλικότερη προς το περιβάλλον οδήγηση.

Μετά την πρόσφατη παρουσίαση του πρωτοποριακού συστήματος κίνησης e-POWER στο Nissan Qashqai, η γερμανική ένωση καταναλωτών ADAC ανακοίνωσε τα επίσημα αποτελέσματα της δοκιμής Ecotest, καταγράφοντας κατανάλωση μόλις 5,4L/100 χλμ. Το αποτέλεσμα αυτό μεταφράζεται σε μείωση σχεδόν 15% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση και κατατάσσει το Qashqai e-POWER ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα της κατηγορίας του σε επίπεδο απόδοσης και οικονομίας καυσίμου.

Η δοκιμή ADAC Ecotest συνδυάζει εργαστηριακές και δυναμικές διαδικασίες μέτρησης, ώστε να αποτυπώνει με ρεαλισμό την κατανάλωση καυσίμου σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Έμφαση στην οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος

Το νέο σύστημα e-POWER στο Qashqai πέρα από χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, επιτυγχάνει και μείωση εκπομπών ρύπου - από 116 σε 102 γρ./χλμ. (WLTP) - σημειώνοντας βελτίωση 12%. Η εξαιρετική αυτή επίδοση συνέβαλε σημαντικά ώστε το Qashqai e-POWER να λάβει συνολική αξιολόγηση τέσσερα στα πέντε αστέρια.

Η χαμηλή κατανάλωση σε συνδυασμό με τη δεξαμενή καυσίμου 55 λίτρων προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως 1.018 χλμ. – αύξηση 145 χλμ. ανά πλήρη δεξαμενή καυσίμου – που ξεπερνά ακόμη και την αυτονομία οχημάτων diesel. Σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, η αυτονομία φτάνει τα 1.222 χλμ.

Ησυχία και οδήγηση

Η ADAC επίσης επεσήμανε ότι το αναβαθμισμένο σύστημα e-POWER προσφέρει συνολικά πιο ήρεμη οδηγική εμπειρία. Τόσο οι υποκειμενικές όσο και οι αντικειμενικές μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι το Qashqai e-POWER είναι πλέον πιο αθόρυβο από πριν, με το επίπεδο θορύβου στα 130 χλμ./ώρα να έχει μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nissan, η μείωση θορύβου φτάνει τα 5,6 dB, φτάνοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Παράλληλα, οι νέοι ιδιοκτήτες του Qashqai e-POWER θα επωφεληθούν από χαμηλότερο συνολικό κόστος χρήσης, καθώς τα διαστήματα συντήρησης έχουν αυξηθεί από 15.000 σε 20.000 χλμ.

Ο εξηλεκτρισμός στο επίκεντρο

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα Qashqai e-POWER χρησιμοποιεί τον βενζινοκινητήρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος με τη σειρά του κινεί τους τροχούς. Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο με ηλεκτρική ισχύ, προσφέροντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη οδήγηση. Όλα χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε πρίζα.

Το νέο, αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοσης e-POWER 5-σε-1 ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, την γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή, σε έναν ανανεωμένο turbo κινητήρα 1,5 λίτρου. Υιοθετεί επίσης την πρωτοποριακή τεχνολογία STARC της Nissan, η οποία έχει αυξήσει την θερμική απόδοση στο 42% σταθεροποιώντας την καύση εντός κυλίνδρων και επιτρέποντας στον κινητήρα να λειτουργεί πιο αθόρυβα και αποδοτικά σε χαμηλές ταχύτητες.