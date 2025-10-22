Οι τεχνολογικές καινοτομίες του νέου μοντέλου της μάρκας διακρίθηκαν και απέσπασαν ένα σημαντικό βραβείο.

Το smart #5, το πρώτο premium μεσαίου μεγέθους SUV της μάρκας, απέσπασε ακόμη μία σημαντική διάκριση. Μετά την αναγνώρισή του με το Red Dot Product Design Award, το HMI (Human-Machine Interface) του μοντέλου τιμήθηκε τώρα και με το Red Dot Award for Brands & Communication Design στην κατηγορία «Interface & User Experience Design».

Τι είναι το HMI

Το HMI του smart #5 ενσαρκώνει τη φιλοσοφία σχεδιασμού της μάρκας «Love, Pure, Unexpected», προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία στις ψηφιακές οθόνες. Το νέο User Interface ενσωματώνει ένα τρισδιάστατο περιβάλλον και χαρακτηρίζεται από ένα καθαρό, διαισθητικό και ευανάγνωστο «low-poly» στιλ, χαρακτηριστικό της μάρκας smart. Το περιβάλλον χρήστη προσφέρει διαφορετικά θέματα αρχικής οθόνης – Planet, Vehicle, Navigation και Customized Scenario – επιτρέποντας στους χρήστες να εξατομικεύουν το περιεχόμενο των οθονών τους.

Με το smart Operating System, το HMI αναβαθμίζει την αλληλεπίδραση του χρήστη μέσω εκλεπτυσμένων γραφικών, ομαλών μεταβάσεων και εντυπωσιακών κινούμενων εφέ, δημιουργώντας ένα δυναμικό και φουτουριστικό περιβάλλον. Ο προηγμένος επεξεργαστής AMD V2000, σε συνδυασμό με δύο AMOLED οθόνες 13 ιντσών, εξασφαλίζουν μια εξαιρετική εμπειρία χρήσης.

Ένα εσωτερικό βγαλμένο από το μέλλον

Η ενσωματωμένη τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR) στην οθόνη head-up 25,6 ιντσών, η οποία προβάλλει σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες του δρόμου, την καθοδήγηση λωρίδων και άλλες κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Οι σύγχρονες λειτουργίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο την οδηγική εμπειρία. Η βελτιωμένη φωνητική υποβοήθηση με τεχνητή νοημοσύνη παρέχει καθοδήγηση και δυνατότητα χειρισμού πολλών λειτουργιών του οχήματος χωρίς χέρια.

Ως το πρώτο premium μεσαίου μεγέθους SUV της μάρκας, το smart #5 έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση – κερδίζοντας το Red Dot Product Design Award, το Red Dot Brand & Communication Design Award και την αξιολόγηση πέντε αστέρων ασφάλειας από τον Euro NCAP.