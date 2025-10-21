Παρά την τρομερή φόρμα του Μαξ Φερστάπεν στους τελευταίους αγώνες, στη βρετανική ομάδα θεωρούν ότι Πιάστρι και Νόρις παραμένουν τα φαβορί για τον τίτλο.

Η τρίτη νίκη του Μαξ Φερστάπεν στα τέσσερα τελευταία Grand Prix της Formula 1 έχει... ψαλιδίσει σημαντικά το βαθμολογικό προβάδισμα των οδηγών της McLaren. Μετά το Grand Prix ΗΠΑ ο Ολλανδός είναι 40 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Όσκαρ Πιάστρι και 26 από τον Λάντο Νόρις.

Παρά τη βαθμολογική διαφορά το μομέντουμ δείχνει Φερστάπεν, κάτι που αποτυπώνεται και από τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών. Στην McLaren πάντως δηλώνουν ότι δεν βρίσκονται σε πανικό και ότι κρατούν ακόμα στα χέρια τους τις περισσότερες πιθανότητες να κάνουν το «2 στα 2» στη φετινή σεζόν.

«Στο Όστιν είχαμε το ρυθμό για να παλέψουμε για τη νίκη με τον Νόρις», υποστήριξε ο επικεφαλής της βρετανικής ομάδας, Αντρέα Στέλα. «Ήταν μία από τις καλύτερές του εμφανίσεις». O 54χρονος Ιταλός δεν φάνηκε να εκπλήσσεται από τις πρόσφατες νίκες του Φερστάπεν: «Το είχα πει με κεφαλαία γράμματα ότι ο Μαξ είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Όταν λέω κάτι το εννοώ. Όταν έχει στη διάθεσή του ένα καλό μονοθέσιο έχει πολλές πιθανότητες να νικήσει. Οπότε δεν αλλάζει κάτι στο πώς αναλύουμε την κατάσταση».

Όσον αφορά τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ο Στέλα ανέφερε: «Εμείς θα πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και να κάνουμε καλά τριήμερα. Η έκβαση της σεζόν όσον αφορά τον τίτλο των οδηγών είναι στα δικά μας χέρια και όχι στα χέρια κάποιου άλλου. Με αυτή την προσέγγιση θα πάμε στους επόμενους αγώνες».

