Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί έπραξαν ως όφειλαν με γνώμονα την οδική ασφάλεια.

Έκταση έχει πάρει από το πρωί ένα βίντεο που δείχνει περιπολικό της ΕΛΑΣ να μεταφέρει την τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή μετά από κλατάρισμα ελαστικού στο όχημα στο οποίο επέβαινε.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, το πλήρωμα του περιπολικού έπραξε το αυτονόητο και δεν υπάρχει καμία πρόθεση για ΕΔΕ εις βάρος τους. Το αυτοκίνητο που μετέφερε τη Βανδή κινείτο σε αυτοκινητόδρομο που δεν έχει αρκετά φαρδιά ΛΕΑ, με κατεύθυνση την Καλλιθέα Χαλκιδικής.

«Το όχημα έκανε δεξιά με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Το πλήρωμα φιερχόμενου περιπολικού της Τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί. Παράλληλα μερίμνησε και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο».