Ο «Τίγρης» της Μάντσεστερ Σίτι δεν διστάζει να ξοδέψει εκατομμύρια για την τετράτροχη λατρεία του.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, γνωστός για την εκρηκτική του παρουσία στα γήπεδα, συνεχίζει να «τρυπάει» τα δίχτυα και στον κόσμο των supercars. Ο 25χρονος Νορβηγός επιθετικός, με απολαβές που προκαλούν ίλιγγο, εθεάθη πρόσφατα στο τιμόνι του νεότερου και πιο εντυπωσιακού αποκτήματός του: μιας σπάνιας, ματ πράσινης Lamborghini Huracán Sterrato.

Το νέο «κτήνος» στη συλλογή του Χάαλαντ, με τιμή που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, τράβηξε τα βλέμματα καθώς ο παίκτης αποχωρούσε από το προπονητικό κέντρο της ομάδας του στο Μάντσεστερ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περιορισμένο μοντέλο, καθώς κατασκευάστηκαν μόλις 1.499 αντίτυπα, με την παραγωγή να έχει ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2023.

Huracán Sterrato: Από την πίστα στο χώμα

Η Huracán Sterrato είναι το πνευματικό παιδί της Lamborghini που τολμά να συνδυάσει την ακραία επιθετικότητα ενός supercar με τις ικανότητες ενός οχήματος παντός εδάφους. Είναι ουσιαστικά η πρώτη σούπερ σπορ V10 που σχεδιάστηκε για να προσφέρει απόλαυση και εκτός της ασφάλτου.

Το αυτοκίνητο διαθέτει τον ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 5,2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 610 ίππους και μέγιστη ροπή 560 Nm. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς, ενώ η Sterrato είναι εξοπλισμένη με ειδικό set-up ανάρτησης που την καθιστά ψηλότερη και πιο ικανή για οδήγηση σε χώμα ή χιόνι, προσφέροντας έναν μοναδικό «περιπετειώδη» χαρακτήρα.

Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές, καθώς κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 259 χλμ./ώρα, λόγω της off-road φιλοσοφίας της.

Η ιταλική φίρμα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση, εξοπλίζοντας τη Sterrato με προστατευτικές ποδιές, ενισχυμένους θόλους τροχών και τα χαρακτηριστικά φώτα ομίχλης στον εμπρός προφυλακτήρα, τονίζοντας τον «daring attitude» (τολμηρό χαρακτήρα) του μοντέλου, όπως αναφέρει η ίδια η Lamborghini.

Μια συλλογή εκατομμυρίων

Ο Χάαλαντ, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές, με εβδομαδιαίο μισθό περίπου 570.000 ευρώ, διαθέτει ένα γκαράζ γεμάτο πολυτελή οχήματα. Η συλλογή του περιλαμβάνει:

Μια Aston Martin DBX 707 ειδικής έκδοσης, αξίας περίπου 400.000.

Μια Rolls-Royce Cullinan, με εκτιμώμενη τιμή γύρω στις 350.000 (οι τιμές για το μοντέλο στην Ευρώπη ξεκινούν γύρω στις 400.000 , ενώ οι ειδικές εκδόσεις φτάνουν πολύ υψηλότερα).

Μια Porsche 911 GT3, ένα μοντέλο που έχει προτεινόμενη λιανική τιμή πάνω από 300.000 ευρώ.

Μια σπάνια Bugatti αξίας περίπου 4,6 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία απέκτησε τον Μάρτιο.

Μια εκθαμβωτική, κίτρινη Ferrari 812 Competizone Aperta περιορισμένης έκδοσης, αξίας περίπου 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ένα τερατώδες αγροτικό pick-up Shelby Super Snake F-150 αξίας περίπου 230.000 ευρώ.

Επίσης, έχει στην κατοχή του μια Mercedes Maybach (€290.000), μία Mercedes AMG One (€3,1 εκατομμύρια) και μία Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic (€150.000).

Με τέτοιες προσθήκες στη συλλογή του, ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποδεικνύει ότι είναι εξίσου «γρήγορος» και στην άσφαλτο, όσο και στο γήπεδο, όπου συνεχίζει να εντυπωσιάζει με 11 γκολ στην Premier League και 3 στο Champions League αυτήν τη σεζόν.