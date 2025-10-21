Σαν Σήμερα: Ο Σένα έπεσε πάνω στον Προστ για να γίνει πρωταθλητής (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Ημέρα ανάδειξης πρωταθλητών η σημερινή σε αγώνες με έντονο αγωνιστικό και παρασκηνιακό ενδιαφέρον. Στο «σπέσιαλ» μενού μας σήμερα περιλαμβάνονται μάχες σε τελικούς της Formula 1 που άφησαν εποχή και είναι μέχρι και σήμερα… καυτά θέματα συζήτησης. Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ αλλά και στον κόσμο του MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1984, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix της Formula 1 στην πίστα του Εστορίλ της Πορτογαλίας. Ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα εκκίνησε μόλις 11ος αλλά έκανε μια ηρωική εμφάνιση και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Έτσι, κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας βαθμολογικά του νικητή Αλέν Προστ, με την εξωφρενικά μικρή διαφορά των 0,5 βαθμών. Έτσι ο Αυστριακός έγινε ο οδηγός που πήρε το πρωτάθλημα με τη μικρότερη διαφορά στην ιστορία του σπορ. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Άιρτον Σένα στον τελευταίο του αγώνα με την Toleman, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τη Lotus για το 1985.

Σαν σήμερα το 1990, οι Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ (ξανα)συγκρούστηκαν στο Grand Prix Ιαπωνίας, με τον Βραζιλιάνο αυτή τη φορά να εμβολίζει ηθελημένα τον Γάλλο πριν την πρώτη στροφή της Σουζούκα. Το αμφιλεγόμενο αυτό συμβάν, εν μέσω εξωαγωνιστικών πολιτικών εξελίξεων, εν τέλει εξασφάλισε στον Σένα το δεύτερο τίτλο του στην F1. Ένα χρόνο αργότερα, παραδέχθηκε πως χτύπησε τον Προστ επίτηδες. Η ομάδα της Benetton έκανε ένα ανέλπιστο 1-2 με το Βραζιλιάνικο δίδυμο των Νέλσον Πικέ και Ρομπέρτο Μορένο. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Αγκούρι Σουζούκι με την μικρή ομάδα της Larrousse Lola και έγινε ο πρώτος Ιάπωνας που ανέβηκε στο βάθρο του Grand Prix της πατρίδας του.

Σαν σήμερα το 2007, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βραζιλίας, στο οποίο οι Κίμι Ράικονεν, Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο διεκδίκησαν το πρωτάθλημα. Ο Βρετανός της McLaren είχε το προβάδισμα στη βαθμολογία, όμως ο αγώνας του εξελίχθηκε με εφιαλτικό τρόπο για εκείνον. Προβλήματα στο κιβώτιο τον έριξαν στην τελευταία θέση μετά τον πρώτο γύρο και κατάφερε να ανέβει μέχρι την 7η θέση στα αποτελέσματα. Ο Κίμι Ράικονεν ήταν αυτός που πήρε τη νίκη και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Scuderia Ferrari, έχοντας τον Φελίπε Μάσα στη δεύτερη θέση, να τον πλαισιώνει στο 1-2 της ιταλικής ομάδας. Ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε τρίτος και έχασε επίσης την ευκαιρία να πάρει τον τίτλο, ο οποίος κρίθηκε για μόλις ένα βαθμό. Μέχρι σήμερα ο Ράικονεν είναι ο τελευταίος πρωταθλητής της Ferrari.

Σαν σήμερα το 2012, o Nτάνι Πεντρόσα με τη Honda πήρε τη νίκη στο Grand Prix Μαλαισίας του MotoGP και μείωσε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα από τον Χόρχε Λορένθο στους 23 βαθμούς. Ο Ισπανός της Yamaha τερμάτισε δεύτερος, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κέισι Στόνερ.

Σαν σήμερα το 2018, ανήμερα του εορτασμού της κατάκτησης του παγκόσμιου τίτλου του, ο Κίμι Ράικονεν κέρδισε για 21η και τελευταία φορά στη Formula 1. O Φινλανδός εκκίνησε από την pole position και έδωσε εντυπωσιακές μάχες με τους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν για τη νίκη στο Grand Prix ΗΠΑ και την πίστα Circuit of the Americas. Ο Βρετανός με τον Ολλανδό είχαν μάχη στους τελευταίους γύρους, με τον οδηγό της Red Bull Racing να παίρνει εν τέλει τη δεύτερη θέση λόγω πιο φρέσκων ελαστικών.

Σαν σήμερα, επίσης το 2018, ο Μαρκ Μάρκεθ κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Ιαπωνίας και εξασφάλισε τον πέμπτο του τίτλο στο MotoGP. Ο Ισπανός ήταν καταιγιστικός, αφήνοντας πίσω του τους Καλ Κράτσλοου και Άλεξ Ρινς.

Φωτογραφίες: thehardcompound/Χ