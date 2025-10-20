To μήκος του Omoda 4 παραπέμπει πάντως στην κατηγορία των C-SUV.

Σε εκδήλωση στην Κίνα η Omoda & Jaecoo (θυγατρική της Chery) παρουσίασε τα πλάνα της για το προσεχές μέλλον. Εκεί αποκαλύφθηκε το Omoda 4, η έκδοση παραγωγής του πρωτότυπου Omoda 3.

Η αλλαγή του ονόματος έγινε προφανώς για να χωρέσουν περισσότερα μοντέλα σε μικρότερες κατηγορίες. Το Omoda 4 είναι ένα SUV που θα λανσαριστεί στο B segmenrt, αν και το μήκος του (4,4 μέτρα) ταιριάζει περισσότερα στο C-SUV.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Omoda 4 (ισχύς, χωρητικότητα μπαταρίας, αυτονομία) δεν έγιναν γνωστά. Είναι πάντως πολύ πιθανό να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη και ως υβριδικό, με το σύστημα SHS της εταιρείας. Στην Ελλάδα αναμένεται κάποια στιγμή μέσα στο 2026.