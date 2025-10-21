Ανάμεσα στις 27 ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχει η υπηρεσία Kia Charge περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Σε ένα σημαντικό ορόσημο έφθασε η Kia στην Ευρώπη, καθώς η υπηρεσία φόρτισης Kia Charge δίνει πρόσβαση σε ένα εκατομμύριο σημεία σε 27 χώρες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ελλάδα. Η Kia έχει μία πλούσια γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων, η οποία περιλαμβάνει τα EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 και PV5.

Η εφαρμογή Kia App διευκολύνει τη φόρτιση σε δημόσια σημεία, ενώ η υπηρεσία Plug&Charge που είναι συμβατή με ορισμένους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει την άμεση φόρτιση χωρίς να απαιτείται κάρτα χρέωσης ή εφαρμογή για την επιβεβαίωση.

Οι 27 χώρες είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Μ. Βρετανία.