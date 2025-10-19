Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Circuit of the Americas; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 19ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 56 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο πρώτος από τους τέσσερις διαδοχικούς που θα πραγματοποιηθούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Θα δούμε μάχη για τη νίκη;

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός μετά τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ εξασφάλισε την pole position και θέλει να κάνει το δύο στα δύο. Το έργο του αναμένεται να είναι πιο δύσκολο, μιας και ο δεύτερος Λάντο Νόρις δεν θέλει να κάνει όσο κακή εκκίνηση έκανε στο σπριντ.

Οι Σαρλ Λεκλέρ και Τζορτζ Ράσελ που εκκινούν πίσω τους θέλουν να βρεθούν σε θέση βάθρου, όπως και ο 6ος, Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός θέλει να μειώσει τις βαθμολογικές απώλειες σε ένα ακόμα δύσκολο τριήμερο.

The title twists keep on coming…



And Max is getting closer and closer 💪#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/d7PpDYudyy October 19, 2025

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, οι 9 από τους 10 πρώτους οδηγούς της κατάταξης έχει τουλάχιστον ένα φρέσκο σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών. Ο μοναδικός που έχει δύο φρέσκα σετ είναι ο Όλιβερ Μπέρμαν, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin δεν έχει κανένα φρέσκο σετ από οποιαδήποτε γόμα.

Όσον αφορά τη σκληρή γόμα, ένα διαθέσιμο σετ έχουν 9 οδηγοί.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, δίνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit-stop. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 20 και 26. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι των δύο pit-stop, με τη μαλακή γόμα να προτείνεται για την εκκίνηση κι εν συνεχεία όσοι την επιλέξουν να βάλουν δύο σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών. Η τρίτη στρατηγική είναι επίσης των δύο pit-stop, ενώ η τέταρτη και τελευταία του ενός pit-stop.

Μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει επίσης μία πιθανή εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Όλη η δράση του Grand Prix ΗΠΑ στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση.