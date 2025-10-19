Ο επικεφαλής της McLaren παραδέχθηκε ότι αντέδρασε εν θερμώ, ενώ ο Γερμανός απάντησε με ψυχραιμία.

Μετά το επεισοδιακό Σπριντ του GP Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι δύο οδηγοί της McLaren τέθηκαν εκτός μάχης από τον πρώτο γύρο, ο Ζακ Μπράουν έσπευσε να κατηγορήσει τον Νίκο Χούλκενμπεργκ για το συμβάν. Ωστόσο, μία ημέρα αργότερα, ο επικεφαλής της βρετανικής ομάδας ανασκεύασε τις δηλώσεις του, αναγνωρίζοντας ότι ο Γερμανός δεν είχε τη βασική ευθύνη.

«Έχω αλλάξει άποψη. Ξαναείδα το περιστατικό και δεν μπορώ να το ρίξω στον Νίκο. Στην πρώτη στροφή επικράτησε χάος, με πολλαπλές επαφές, και αρχικά η εικόνα που είχα δεν ήταν σαφής. Ήταν μια αντίδραση της στιγμής» , δήλωσε ο Μπράουν στο Sky Sports F1.

Ο Μπράουν είχε χαρακτηρίσει αρχικά την επαφή «ερασιτεχνική οδήγηση» και είχε τονίσει ότι «ο Χούλκενμπεργκ δεν είχε καμία δουλειά να βρίσκεται εκεί». Μετά τη δεύτερη θεώρηση, όμως, ο Αμερικανός μάνατζερ έριξε τους τόνους, αναγνωρίζοντας πως το περιστατικό ήταν «αγωνιστικό συμβάν» και όχι αποτέλεσμα λανθασμένης κρίσης του οδηγού της Sauber.

Χαλαρός ο «Χουλκ»

Από την πλευρά του, ο Χούλκενμπεργκ έδειξε ψυχραιμία και χιούμορ. «Καλώς, τότε είμαστε όλοι σύμφωνοι», απάντησε όταν πληροφορήθηκε την αναδίπλωση του Μπράουν. Όσο για το συμβάν στην εκκίνηση, το περιέγραψε ως εξής: «Ήταν απλώς ατυχία. Δεν είχα πού να πάω. Ο Αλόνσο βούτηξε από την εσωτερική, ο Πιάστρι έκλεισε απότομα και βρέθηκα στη μέση. Αν είχαμε μείνει μέσα στον αγώνα, είμαι σίγουρος ότι θα παίρναμε βαθμούς».

Η FIA εξέτασε το περιστατικό και το έκρινε ως «αγωνιστικό συμβάν», χωρίς να επιβάλει ποινές, και η ατμόσφαιρα στα paddock ηρέμησε γρήγορα, καθώς ο Μπράουν αναγνώρισε δημόσια το λάθος του και ο Χούλκενμπεργκ κράτησε χαμηλούς τόνους.

