Ο Βρετανός έχει μία και μόνο επιθυμία για την εκκίνηση του αυριανού αγώνα της Formula 1 και σχετίζεται με τα όσα έγιναν στο σπριντ του Σαββάτου.

To μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στις κατατακτήριες δοκιμές του GP ΗΠΑ κατάφερε να πάρει ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός της McLaren κατάφερε να καταταγεί 2ος, με την τελευταία του προσπάθεια να αποδεικνύεται κρίσιμη.

Έτσι, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να αρπάξει την πρωτοπορία στην εκκίνηση του Grand Prix της Κυριακής.

Καμία ελπίδα για την pole position.

Μιλώντας μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Νόρις παραδέχθηκε την ήττα του. Ο Βρετανός τόνισε πως δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει την pole position στο Τέξας

«Βελτίωσα στο τέλος, νομίζω μισό δέκατο. Ήταν πολύ δύσκολο το μονοθέσιο σήμερα για κάποιο λόγο. Την Παρασκευή ήμουν άνετος. Δεν ξέρω αν οι άλλοι βελτιώθηκαν ή αν ο άνεμος σήμερα μας επηρέασε. Δυσκολευτήκαμε να κάνουμε έναν καλό χρόνο και όσο γρήγορο όσο ο Φερστάπεν. Πιέζαμε πολύ, αλλά θα μπορούσα να είμαι σε χειρότερη θέση. Χαίρομαι για τη 2η θέση, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουμε την pole σήμερα», δήλωσε.

Ερωτώμενος σχετικά με το τι θα ήθελε να γίνει αύριο στην εκκίνηση, ο Νόρις ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θέλω να με χτυπήσουν, αυτή είναι η επιθυμία μου για αύριο στην εκκίνηση. Ανυπομονώ για έναν καλό αγώνα με τον Μαξ. Έχουμε δώσει καλές μάχες στο παρελθόν και ανυπομονώ για τους επόμενους».

Όλη η δράση του Grand Prix ΗΠΑ στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 21:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση.