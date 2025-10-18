Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στο αγωνιστικό τριήμερο που διεξάγεται στην πίστα του Τέξας.

Οι κατατακτήριες σπριντ για το Grand Prix ΗΠΑ, το 19ο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2025 είχε έναν πρωταγωνιστή, τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός απέδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και - καθώς η RB21 είναι πολύ κοντά σε απόδοση με την McLaren MCL39 - πανηγύρισε ακόμα μία sprint pole στο Circuit of the Americas.

Στη 2η θέση του grid θα βρεθεί ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, ενώ τρίτος θα εκκινήσει τον αγώνα των 19 γύρων ο Όσκαρ Πιάστρι. Εντυπωσιακός ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, o οποίος έγραψε τον 4ο ταχύτερο χρόνο

MAX VERSTAPPEN IS ON SPRINT POLE!! 🥇



What a lap from the Red Bull driver! 👏#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/jZeq7h0GwK — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

SQ1

H πρώτη μάχη ξεκίνησε με τη διαδικασία 12 λεπτών όπου οι 5 πιο αργοί οδηγοί θα έμεναν εκτός μάχης. Οι οδηγοί βγήκαν υποχρεωτικά με τη μεσαία γόμα ελαστικών για τις πρώτες τους προσπάθειες. Ένας οδηγός που δυσκολεύτηκε ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έπρεπε να ανακτήσει το χαμένο χρόνο από το FP1.

Στο τέλος είδαμε οδηγούς να μπλέκουν στην κίνηση και να μην καταφέρνουν να περάσουν έγκαιρα τη γραμμή χρονομέτρησης. Από τη συνέχεια αποκλείστηκαν οι Μπέρμαν, Κολαπίντο, Τσουνόντα, Οκόν και Μπορτολέτο.

Ταχύτερος οδηγός ήταν ο Λάντο Νόρις με το 1:33,224.

SQ2

H μάχη συνεχίστηκε με τη διαδικασία των 10 λεπτών όπου ακόμα 5 οδηγοί θα έμεναν εκτός συνέχειας. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε κυκλοφοριακό κομφούζιο με ορισμένους οδηγούς να επιλέγουν να βγουν στο τέλος της διαδικασίας.

Στο SQ2 οι οδηγοί της Ferrari «καρδιοχτύπησαν» αλλά εν τέλει κατάφεραν να προκριθούν στο SQ3, έστω και με τα χίλια ζόρια. Ο Κίμι Αντονέλι πλήρωσε το λάθος του στη στροφή 11 κι έμεινε εκτός συνέχειας. Μαζί του αποκλείστηκαν οι: Χατζάρ, Γκασλί, Στρολ και Λόσον.

🟢 GREEN LIGHT FOR SQ2 🟢



Straight back to it for the second part! 💪#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/BVHgh2JTNu — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

SQ3

Η μάχη για την πρώτη pole του τριημέρου ξεκίνησε, με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Λόγω της διαφοράς αυτής οι οδηγοί είχαν ελαφρώς διαφορετική αίσθηση από τα μονοθέσιά τους.

Πρώτος έθεσε το ρυθμό ο Ράσελ με το 1:32,888 και πίσω του ήταν οι Σάινθ και Άλμπον της Williams. Οι υπόλοιποι 7 έμειναν στα pits και περίμεναν να βγουν στο τέλος του SQ3 ώστε να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες πίστας.

Στο τέλος είδαμε τα γρήγορα περάσματα με τον Μαξ Φερστάπεν να έχει τον τελευταίο λόγο και να γράφει τον ταχύτερο χρόνο. Ο Ολλανδός έγραψε το 1:32,143 και ξεπέρασε τους Νόρις και Πιάστρι που τον ακολούθησαν.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι: Χούλκενμπεργκ, Ράσελ, Αλόνσο, Σάινθ, Χάμιλτον, Άλμπον και Λεκλέρ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 20:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ. Συντονιστείτε από τις 19:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα SQP GP ΗΠΑ