Τα... απόνερα από την επαφή που είχε ο Λάντο Νόρις με τον Όσκαρ Πιάστρι στον πρώτο γύρο του αγώνα της Σιγκαπούρης, έφθασαν μέχρι το Όστιν του Τέξας. Πριν το Grand Prix ΗΠΑ, οι δύο οδηγοί της McLaren ερωτήθηκαν για το συμβάν, την ευθύνη του οποίου ανέλαβε ο Βρετανός.

«Εξετάστηκαν οι συνθήκες και θα υπάρξουν συνέπειες για μένα έως το τέλος της σεζόν. Ήταν ένα μικρό συμβάν, αλλά και εγώ δεν μπορώ να πάρω ρίσκα ενώ συνεχίζεται η μάχη για τον τίτλο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Νόρις.

«Δεν μπορώ ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, αυτό είναι κάτι που γνωρίζει η ομάδα. Τελικά ανέλαβε την ευθύνη, οπότε υπάρχει κάποιας μορφής επίπτωση», ανέφερε από την πλευρά του ο Πιάστρι.

Παραμένει άγνωστο ποια μπορεί να είναι η αγωνιστική επίπτωση στον Νόρις στους επόμενους αγώνες. Ο Βρετανός υπολείπεται 22 βαθμών του teammate του, με την εξέλιξη του Σπριντ αλλά και του Αγώνα να είναι καθοριστική για τη συνέχεια της μάχης.