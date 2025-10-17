«Στη FIA υπάρχει ψευδαίσθηση Δημοκρατίας»: Αποσύρεται με αιχμές ο μοναδικός αντίπαλος του Σουλαγέμ

Μεγάλες εξελίξεις στην παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς ο μοναδικός πραγματικός αντίπαλος του Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ αποχώρησε από την κούρσα της προεδρίας.

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ οδεύει προς μία δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της FIA, αυτή τη φορά δίχως εκλογικό αντίπαλο. Σε ανακοίνωσή του, ο Τιμ Μάιερ που είχε τεθεί απέναντι στον Σουλαγέμ επιβεβαίωσε πως δεν θα βάλει τελικά υποψηφιότητα.

Μάλιστα, έστρεψε τα βέλη του προς την προεδρία της FIA, κάνοντας λόγο για αντιδημοκρατικές πρακτικές και νομοθεσίες.

H αιχμηρή ανακοίνωση του Μάιερ

Ο Μάιερ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει το σύστημα της FIA αντιδημοκρατικό και “κλειστό”, καταγγέλλοντας ότι η διαδικασία είναι προδιαγεγραμμένη.

«Απλά δεν υπάρχει επιλογή. Δεν θα υπάρξει καμία ψηφοφορία ιδεών, καμία σύγκρουση οραμάτων, καμία δοκιμασία ηγεσίας. Θα υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος και αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι η ψευδαίσθηση της δημοκρατίας», είπε αρχικά.

Ωστόσο, ο Μάιερ ξεκαθαρίζει ότι η εκστρατεία του δεν τελειώνει εδώ.

«Η πραγματική καμπάνια συνεχίζεται. Για κάθε λέσχη που πιστεύει ότι η δικαιοσύνη έχει σημασία. Για κάθε μέλος που θέλει ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες, χρηματοδότηση και ευκαιρίες. Για κάθε συμμετέχοντα που πιστεύει ότι η FIA πρέπει να τον υποστηρίζει, όχι να ανταγωνίζεται μαζί του. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για όσους δεν μπορούν και δεν θα σταματήσουμε μέχρι κάθε μέλος να νιώθει ελεύθερο να εκφράζεται ανοιχτά», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ο Μάιερ και η ομάδα του, FIA Forward ταξίδεψαν εκτενώς, συνομιλώντας με πάνω από 200 λέσχες-μέλη της Ομοσπονδίας. Εκεί, όπως λέει, αντιμετώπισαν έναν κοινό φόβο: «Πολλές λέσχες μάς είπαν: “Θέλουμε να μιλήσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Φοβούνται ότι θα χάσουν έργα, χρηματοδότηση ή αναγνώριση αν τολμήσουν να αμφισβητήσουν το υπάρχον σύστημα. Γι’ αυτό το FIA Forward πρέπει να συνεχίσει – όχι για την εξουσία, αλλά για την αρχή».

Ο κανόνας που άφησε τον Σουλαγέμ δίχως αντίπαλο

Για να τεθεί κάποιος υποψήφιος απέναντι στον Μπεν Σουλαγιέμ στις εκλογές της FIA, πρέπει να παρουσιάσει πλήρη προεδρική λίστα που περιλαμβάνει 10 άτομα: τον Πρόεδρο της Γερουσίας, δύο Αντιπροέδρους (έναν για τον Αθλητισμό και έναν για την Αυτοκινητιστική Κινητικότητα & Τουρισμό) και επτά Αντιπροέδρους για τον Αθλητισμό.

Ωστόσο, οι επτά τελευταίοι πρέπει να προέρχονται από τη λίστα των 29 υποψηφίων (σ.σ. 27% λιγότεροι από τις προηγούμενες εκλογές) του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC), που δημοσίευσε πρόσφατα η FIA. Σύμφωνα με αυτή τη λίστα, υπάρχει μόνο μία εκπρόσωπος της Νότιας Αμερικής, η Φαμπιάνα Έκλεστον από τη Βραζιλία (σ.σ. η σύζυγος του πρώην ισχυρού άνδρα της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστον), η οποία έχει ήδη δεσμευτεί ως μέλος της λίστας του Μπεν Σουλαγέμ.

Δεδομένου ότι ο εκλογικός κανονισμός απαγορεύει σε οποιονδήποτε να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προεδρικές λίστες, κανείς άλλος υποψήφιος δεν μπορεί πλέον να συμπληρώσει την προϋπόθεση εκπροσώπησης της Νότιας Αμερικής, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την υποψηφιότητα οποιουδήποτε αντιπάλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάιερ δεν είχε συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ανθρώπων που απαιτούσαν οι κανόνες για να βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές της FIA.

