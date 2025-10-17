O Γάλλος σούπερ σταρ και οι συμπαίκτες του στη Ρεάλ Μαδρίτης παρέλαβαν από την BMW τα νέα τους εταιρικά αυτοκίνητα.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης παρέλαβαν τα νέα τους εταιρικά αυτοκίνητα. Για τέταρτη σεζόν η BMW παρέχει πολυτελή αυτοκίνητα στον προπονητή και τους παίκτες των «Μερένγκες».

Οι περισσότεροι επέλεξαν εξηλεκτρισμένα μοντέλα της γερμανικής μάρκας, με την ηλεκτρική λιμουζίνα i7 και το μεγάλο υβριδικό SUV XM να είναι τα πιο δημοφιλή. Ο Κιλιάν Μπαπέ επέλεξε την i7 xDrive 60, η οποία έχει 544 ίππους. Το παράξενο όμως με τον Γάλλο επιθετικό είναι ότι εξακολουθεί να μην έχει βγάλει δίπλωμα οδήγησης! Έτσι μετακινείται με οδηγό.

Η αναλυτική λίστα με τα αυτοκίνητα που επέλεξαν ο Τσάμπι Αλόνσο και οι ποδοσφαιριστές του:

Οι ποδοσφαιριστές της «Βασίλισσας» φωτογραφήθηκαν με τη νέα iX3, το πρώτο αυτοκίνητο της Neue Klasse, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία και στην Ελλάδα.