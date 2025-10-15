Ο κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τις ΗΠΑ και την πίστα του Τέξας.

Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, η φετινή σεζόν της Formula 1 συνεχίζεται με το Grand Prix ΗΠΑ το τριήμερο 17-19 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τον 19ο αγώνα της χρονιάς, καθώς το φετινό πρωτάθλημα οδεύει σιγά-σιγά στην ολοκλήρωσή του.

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επισκέπτεται το Circuit of the Americas, εκεί που θα πραγματοποιηθεί ο τέταρτος Αγώνας Σπριντ του 2025. Αυτό σημαίνει πως την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί μόλις μία περίοδος ελεύθερων δοκιμών, ενώ η δράση θα πραγματοποιείται μετά τα μεσάνυχτα το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου.

RACE WEEK!! 💨



This week, we're back racing in the United States of America! 🇺🇸🦅#F1 #USGP

Γνωρίστε την πίστα

Ο πρώτος αγώνας στην πίστα του Τέξας πραγματοποιήθηκε το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταξιωθεί ως μία από τις πιο απαιτητικές και συναρπαστικές για τους οδηγούς. Η διαδρομή έχει μήκος 5.513 μέτρα και αποτελείται από 20 απαιτητικές για κάθε μονοθέσιο στροφές. Η υψομετρική διαφορά, όπως η ανηφόρα στη στροφή 1, δίνει μια διαφορετική αίσθηση τόσο στους οδηγούς, όσο και στο τηλεοπτικό κοινό.

Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν 56 γύρους. Νικητής το 2024 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να κατέχει επίσης το ρεκόρ πίστας από το 2019 με χρόνο στο 1:36,169. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix ΗΠΑ είναι ο Λιούις Χάμιλτον με 6 στο σύνολο.

📻 "That was wicked!"



An iconic victory for Lewis Hamilton at COTA in 2012 - the first F1 winner at the circuit! 👏✨#F1 #USGP

Το πρωτάθλημα έχει «ανάψει» για τα καλά

Με έξι στροφές για το τέλος της σεζόν η μάχη για το πρωτάθλημα κορυφώνεται. Ο Όσκαρ Πιάστρι είδε τη διαφορά του να ροκανίζεται κι άλλο στη Σιγκαπούρη και πλέον έχει προβάδισμα 22 βαθμών από τον teammate του, Λάντο Νόρις. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι επίσης στη μάχη, με τον Ολλανδό να υπολείπεται 63 βαθμών από τον Αυστραλό.

Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι θα κάνει η Mercedes-AMG F1 στο Τέξας. Η γερμανική ομάδα κέρδισε κόντρα σε κάθε προσδοκία στη Σιγκαπούρη και μένει να δούμε αν θα διατηρήσει την ίδια φόρμα και στο Τέξας. Ερωτηματικό φυσικά θα είναι και η απόδοση της Scuderia Ferrari.

The ebbs and flows of a championship battle ⚔️



See how the lead has shifted this year between Norris

and Piastri in their pursuit of a first world championship title 🏆#F1 @McLarenF1

Τα ελαστικά του τριημέρου

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Circuit of the Americas. Λόγω της τραχιάς ασφάλτου της πίστας, δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop από τις ομάδες στον αγώνα της Κυριακής.

Η μετάδοση του αγώνα

To GP ΗΠΑ και ο Αγώνας Σπριντ θα μεταδοθούν ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου ένατου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE μας για: τις κατατακτήριες σπριντ, τις κατατακτήριες δοκιμές, τον Αγώνα Σπριντ και το Grand Prix της Κυριακής.

Πρόγραμμα GP ΗΠΑ σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:30-21:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

00:30-01:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE 00:15, Βράδυ Παρασκευής)

20:00-21:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE 19:40)

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

00:00-01:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 23:40, Βράδυ Παρασκευής)

22:00 – Αγώνας (LIVE 21:30)

