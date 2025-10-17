Έβαλε το μπαλάκι του γκολφ στην τρύπα από 141 μέτρα και κέρδισε πανάκριβη ηλεκτρική BMW (vid)

Η Αμερικανίδα παίκτρια του γκολφ Λούσι Λι έκανε το λεγόμενο hole - in -one.

Αυτό το χτύπημα η Λούσι Λι θα το θυμάται για πάντα. Η Αμερικανίδα παίκτρια του γκολφ - νούμερο 97 στην παγκόσμια κατάταξη - έβαλε την μπάλα στην τρύπα με το πρώτο χτύπημα, το λεγόμενο hole - in - one, σε τουρνουά στη Νότια Κορέα.

Το έκανε από απόσταση 141 μέτρων και έλαβε ως βραβείο την ηλεκτρική λιμουζίνα BMW i7 eDrive50! Ένα αυτοκίνητο 455 ίππων που στην Ελλάδα κοστίζει περισσότερα από 130.000 ευρώ.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο το απίστευτο χτύπημα της Λι και τους πανηγυρισμούς της.