Η FIA εξέδωσε προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο Όστιν του Τέξας, κατά το Σπριντ του Σαββάτου και τον Αγώνα της Κυριακής.

Αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, θα βρεθούν οι 20 οδηγοί της Formula 1 το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η μετεωρολογική υπηρεσία της FIA προβλέπει ότι το θερμόμετρο θα δείξει πάνω από 31 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του Grand Prix ΗΠΑ, που θα διεξαχθεί στο Όστιν του Τέξας.

Με αυτό το δεδομένο, η Διεύθυνση Αγώνα εξέδωσε προειδοποίηση για κίνδυνο θερμοπληξίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες πρέπει να λάβουν μέτρα για την προστασία των οδηγών, όπως η χρήση του ειδικού γιλέκου που τους δροσίζει κατά τη διάρκεια του αγώνα (cooling vest).