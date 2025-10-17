Η σπορ μάρκα του Ομίλου Volkswagen ιδρύθηκε το 2018 και πλέον έχει μία γεμάτη γκάμα ηλεκτρικών και μη μοντέλων.

Το ορόσημο παραγωγής ενός εκατομμυρίου αυτοκινήτου έπιασε η Cupra, με ένα Formentor που βγήκε από το εργοστάσιο του Μαρτορέλ. Η σπορ μάρκα του Volkswagen Group το κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια, καθώς ιδρύθηκε το 2018, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες μάρκες στην Ευρώπη.

H γκάμα περιλαμβάνει το Ateca (το πρώτο μοντέλο που έφερε το σήμα της Cupra), το Leon, το Formentor (το πρώτο μοντέλο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την μάρκα και πρώτο σε πωλήσεις), το Born (το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Cupra), το Tavascan (ένα ηλεκτρικό coupe SUV) και το Terramar (ένα σπορ SUV). Θα ακολουθήσει το 2026 το λανσάρισμα του Cupra Raval, ενός ηλεκτρικού πόλης με τιμή γύρω στις 25.000 ευρώ και αυτονομία έως 400 χλμ.

Για να γιορτάσει το 1 εκατ. αυτοκίνητα, η Cupra θα κληρώσει ένα Formentor e-HYBRID για έναν τυχερό εργαζόμενό της, ο οποίος θα το χρησιμοποιεί ελεύθερα για περίοδο 3 ετών. Μετά, το αυτοκίνητο θα μπει στη συλλογή ιστορικών μοντέλων της Cupra.